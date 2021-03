Blokáda Suezského prieplavu skončila, loď sa podarilo uvoľniť

Na archívnej satelitnej snímke nákladná loď MV Ever Given je uviaznutá v Suezskom prieplave pri egyptskom meste Suez 28. marca 2021. Foto: TASR/AP

Káhira 29. marca (TASR) - Obrovskú kontajnerovú loď Ever Given, ktorá takmer týždeň blokovala Suezský prieplav, sa v pondelok podarilo opäť dostať na vodu a smeruje von z kanála. Oznámila to spoločnosť SCA spravujúca Suezský prieplav, informovala agentúra AP.Na videozázname, ktorý zverejnila SCA, je vidieť, ako loď sprevádzali remorkéry, ktoré ju pomohli vyslobodiť, pričom každý z nich radostne zatrúbil.Šéf SCA Usáma Rabíja obnovenie lodnej dopravy v Suezskom prieplave oznámil vo vyhlásení krátko po tom, čo weby ukázali, že trasa bola ešte raz diagonálne zablokovaná, píše agentúra AFP.Loď dlhá približne 400 a široká 60 metrov bola od 23. marca priečne zakliesnená v Suezskom prieplave a blokovala premávku v oboch smeroch na jednej z najrušnejších námorných trás na svete. Na jej vyslobodenie čakali desiatky lodí na oboch koncoch prieplavu i tých, ktoré už uviazli v systéme kanálov.Loď s výtlakom 224.000 ton prevádzkuje taiwanská spoločnosť Evergreen Marine. Majiteľom lode je však japonská lodná spoločnosť Shoei Kisen KK.