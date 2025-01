Blokádu výpadovky z Belehradu chránia farmári svojimi traktormi

Belehrad 27. januára (TASR) - Účastníci študentmi inicovaných demonštrácií v Srbsku v pondelok v Belehrade zablokovali jednu z hlavných cestných magistrál, informovala agentúra AFP.



Podľa miestnych médií sa k protestu pripojila aj kolóna pozostávajúca z desiatok traktorov. Farmári uviedli, že takto chcú študentov ochrániť pred prípadnými útokmi. Účastníci protestov sú totiž pravidelným terčom verbálneho a fyzického násilia, informovala balkánska redakcia televízie al-Džažíra.



Táto na 24 hodín avizovaná blokáda prichádza len niekoľko dní po generálnom štrajku, do ktorého sa minulý piatok v Srbsku zapojili mnohí učitelia vysokých a základných či stredných škôl, advokáti, mnohé firmy, kaviarne, reštaurácie, kiná či časť médií.



Po piatkovom generálnom štrajku protesty v Srbsku pokračovali aj cez víkend - sobotňajšími zhromaždeniami v takmer 20 mestách, po ktorých nasledovala výzva, aby Srbi v nedeľu večer na podporu študentov búchali z okien svojich domov a bytov hrncami a panvicami.



Prezident a jeho priaznivci naďalej obviňujú demonštrantov, že sú podporovaní a financovaní cudzími mocnosťami, napísala AFP.



Demonštranti pokračujú v nátlaku na vládu v súvislosti s fatálnym pádom betónovej strechy nad vchodom do železničnej stanice v Novom Sade, ktorý si vyžiadal 15 obetí. Časť Srbov sa domnieva, že svoj podiel na tragédii má okrem nedostatočného stavebného dozoru aj korupcia, proti ktorej už niekoľko týždňov masovo protestujú.



S narastajúcim tlakom na vládu srbský prezident Aleksandar Vučič v sobotu vyzval príslušné úrady, aby zverejnili všetky dokumenty súvisiace so zrútením prístrešku.



Premiér Miloš Vučevič v sobotu oznámil, že nové dokumenty zverejnia na webovej stránke srbskej vlády v pondelok. Objasnil, že vláda bude musieť požiadať svojich čínskych partnerov, aby jej umožnili zverejniť dokumenty v ich vlastníctve, ktoré sa týkajú čínskeho dodávateľa a ich subdodávateľov, pretože srbská vláda ich nemá k dispozícii.



AFP pripomenula, že vláda už síce zverejnila niektoré dokumenty týkajúce sa tragédie, no experti zo Stavebnej fakulty v Belehrade tvrdia, že nie sú úplné.



V súvislosti s tragédiou v Novom Sade bolo obvinených viac ako desať ľudí vrátane bývalého ministra dopravy Gorana Vesiča, ktorý odstúpil z funkcie niekoľko dní po nehode.



AFP pripomenula, že organizátori študentských protestov žiadajú aj stiahnutie obvinení proti demonštrantom zatknutým na doterajších protestných zhromaždeniach a zvýšenie financovania pre školstvo.



V záujme upokojenia situácie Vučič prisľúbil posilniť prítomnosť polície na budúcich protestoch. Ide o reakciu na niekoľko útokov na demonštrantov vrátane prípadov, keď do skupín ľudí vrazilo auto. Naposledy sa tak stalo minulú piatok.