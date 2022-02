Blokovaný hraničný most do USA je opäť prejazdný

Windsor 14. februára (TASR) – Frekventovaný hraničný priechod na moste Ambassador Bridge medzi USA a Kanadou bol v nedeľu neskoro večer znovu otvorený po takmer týždeň trvajúcej blokáde odporcov pritipandemických opatrení. Podľa agentúr AP a AFP to oznámil jeho prevádzkovateľ, spoločnosť Detroit International Bridge.



Ambassador Bridge vedie ponad rieku Detroit a spája rovnomenné americké mesto s mestom Windsor v kanadskej provincii Ontário. Cez tento most sa uskutočňuje viac ako 25 percent obchodu medzi USA a Kanadou a jeho zablokovanie spôsobilo problémy kanadským i americkým automobilkám.



Polícia vo Windsore už predtým uviedla, že pri vypratávaní mosta a jeho okolia, ktoré sa začalo v sobotu, zatkla najmenej 25 ľudí, odtiahla sedem vozidiel a päť zaistila. Na mieste zostal len malý počet demonštrantov.



Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena v nedeľu ocenila relatívne pokojné vyriešenie situácie, ktorá podľa nej mala "škodlivý vplyv" na životy a živobytie ľudí na oboch stranách hranice.



Vodiči kamiónmi blokovali most od pondelka. Ďalšie stovky kamionistov počas uplynulých dvoch týždňov paralyzovali centrum Ottawy.



Protestujúcimi kanadskými kamionistami sa medzičasom inšpirovali odporcovia pritipandemických opatrení vo viacerých ďalších krajinách. Obdobná demonštrácia sa v piatok aj napriek zákazu konala vo francúzskom hlavnom meste Paríž. Tzv. Európsky konvoj slobody sa v nedeľu vydal z Francúzska do belgickej metropoly Brusel.