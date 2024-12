Bloomberg: Bašár Asad v snahe o dohodu údajne nepriamo kontaktoval USA

Damask 7. decembra (TASR) - Sýrsky prezident Bašár Asad sa údajne pomocou sprostredkovania zo strany Spojených arabských emirátov pokúsil spojiť s predstaviteľmi USA. Spojeným štátom pravdepodobne ponúkol ukončenie spolupráce s Iránom a ním podporovaným libanonským hnutím Hizballáh, výmenou za vyvinutie iniciatívy zo strany Západu na zastavenie bojov v Sýrii. V sobotu to uviedla agentúra Bloomberg, ktorá sa odvoláva na zdroje oboznámené so situáciou, informuje TASR.



Bloomberg uvádza, že sýrsky prezident sa neúspešne pokúsil spojiť aj so zvoleným prezidentom USA Donaldom Trumpom. Podľa zdrojov sa Asad v obkľúčení povstaleckých síl smerujúcich na Damask pokúša uzavrieť dohodu, ktorá by jeho režimu umožnila udržať zostávajúce územie pod kontrolou jeho armády, alebo by mu v prípade potreby zaručila bezpečný odchod do exilu.



Podľa ďalších zdrojov Bloombergu vyslal Asad ešte v pondelok patriarchu Sýrskej ortodoxnej cirkvi Ignáca Aframa II. na stretnutie s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorému doručil odkaz o existenčnej hrozbe pre kresťanské obyvateľstvo Sýrie v prípade víťazstva džihádistických povstalcov. Zámerom bolo, aby Orbán, spojenec Trumpa, o tejto hrozbe informoval novozvoleného amerického prezidenta.



V priebehu soboty nebolo zrejmé, kde presne sa sýrsky prezident nachádza. Zdroj televízie CNN uviedol, že Asad nie je v Damasku. Tvrdenie, že Asad ušiel z krajiny však odmietla prezidentova kancelária a predstavitelia Iránu.



Podľa dvoch zdrojov Asad nariadil väčšine zostávajúcich príslušníkov sýrskej armády, aby sa stiahli z aktuálnych pozícii a prišli brániť Damask. Na hlavné mesto postupujú povstalci z juhu a severu.