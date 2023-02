Bloomberg: Blinken zvažuje stretnutie s čínskym diplomatom Wang Im

Washington 13. februára (TASR) - Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken zvažuje stretnutie s vrcholným čínskym diplomatom Wang Im počas tohtotýždňovej Mníchovskej bezpečnostnej konferencie. Napísala o tom agentúra Bloomberg s odvolaním na nemenované zdroje oboznámené s touto záležitosťou, informuje TASR.



Stretnutie Blinkena a Wanga by sa uskutočnilo v čase vyostrených vzájomných vzťahov po odhalení a následnom zostrelení čínskeho balóna vo vzdušnom priestore Spojených štátov. Washington sa domnieva, že balón Čína používala na špionáž. Peking priznal tvrdí, že išlo o zatúlaný civilný balón používaný na meteorologické účely.



Po incidente sa Blinken rozhodol zrušiť dlho plánovanú dvojdňovú návštevu Číny, ktorá sa mala začať 5. februára.



Čína v pondelok vyhlásila, že balóny Spojených štátov prenikli od januára 2022 do čínskeho vzdušného priestoru už viac ako desaťkrát. Biely dom toto obvinenie poprel.



Za predchádzajúce tri dni boli v severoamerickom vzdušnom priestore zostrelené tri neidentifikované objekty: v nedeľu nad Hurónskym jazerom, v sobotu nad severnou Kanadou a v piatok nad Aljaškou. Zatiaľ nie je známe, o aké objekty išlo, boli však oveľa menšie ako zostrelený balón.



Wang I, bývalý čínsky minister zahraničných vecí, v súčasnosti zastáva funkciu predsedu výboru pre zahraničnú politiku Komunistickej strany Číny. V rámci deväťdňovej cesty po viacerých európskych krajinách, ktorú odštartuje v utorok, navštívi aj Rusko.



V poradí 59. ročník Mníchovskej bezpečnostnej konferencie sa uskutoční od 17. do 19. februára. Vysokopostavený predstaviteľ čínskej vlády sa na nej zúčastní prvýkrát od začiatku pandémie ochorenia COVID-19. Wang I prednesie na konferencii prejav, v ktorom vysvetlí postoje Pekingu k pálčivým medzinárodným otázkam.