Bloomberg: Čína zvažuje skrátenie karantény pre prichádzajúcich ľudí

Peking 20. októbra (TASR) - Čína zvažuje skrátenie karantény pre ľudí prichádzajúcich na jej územie z desiatich na sedem dní. Vo štvrtok to uviedla agentúra Bloomberg News, ktorá sa odvoláva na nemenovaný zdroj oboznámený s touto záležitosťou, informuje agentúra Reuters.



Čínske úrady sa zameriavajú na skrátenie doby karantény, pričom by ľudia prichádzajúci do krajiny strávili dva dni v hoteli a následne päť dní v domácej izolácii. Nie je však jasné, ako by sa nové obmedzenia týkajúce sa domácej karantény vzťahovali na cudzincov a iných návštevníkov bez trvalého pobytu v Číne, zamýšľa sa Bloomberg.



Čína v súčasnosti vyžaduje, aby sa cestujúci pri vstupe do krajiny izolovali na desať dní – sedem dní musia byť v hotelovej izbe a následne sú tri dni monitorovaní v domácej izolácii, pripomína Reuters.



Správy o zvažovaní skrátenia karantény po príchode do Číny prichádzajú v období, keď z dôvodu zvýšenia počtu prípadov ochorenia COVID-19 z uplynulých týždňov sprísňuje čínska metropola Peking protipandemické opatrenia.



Úrady v Pekingu zaznamenali za stredu 18 nových lokálne prenášaných prípadov covidu, čím sa ich celkový počet za uplynulých desať dní zvýšil na 197. Ide o štvornásobný nárast oproti 49 infekciám zisteným v predchádzajúcom meraní rovnakého časového obdobia.



Miestne úrady vyzvali na dôsledné kontroly ľudí prichádzajúcich na miesta, kde sa stretáva veľa ľudí vrátane obchodných centier a posilňovní. Obyvatelia niektorých obytných domov, v ktorých je podozrenie na výskyt nákazy covidom, budú na základe rozhodnutia tamojších úradov v trojdňovom lockdowne. Ten by sa v prípade výskytu ďalších prípadov koronavírusu mohol predĺžiť.



Na rozdiel od iných krajín Čína naďalej pokračuje v stratégii "nulovej tolerancie" voči koronavírusu, pri ktorej sa snaží rýchlymi a tvrdými opatreniami izolovať ohniská nákazy.