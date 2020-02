Bloomberg do januára minul na kampaň vyše 400 miliónov dolárov

Washington 21. februára (TASR) - Uchádzač o nomináciu Demokratickej strany pred novembrovými americkými prezidentskými voľbami Michael Bloomberg minul do januára na svoju predvolebnú kampaň 409 miliónov dolárov (379 miliónov eur), pričom väčšinu peňazí investoval do televíznej reklamy. Vyplýva to z údajov o financovaní jeho predvolebnej kampane zverejnených vo štvrtok, uviedla tlačová agentúra Reuters.



Z informácií, ktoré boli zaslané americkej Federálnej volebnej komisii (FEC), taktiež vyplýva, že Bloomberg iba v januári minul na predvolebnú kampaň približne 221 miliónov dolárov (205 miliónov eur). Reuters podotkla, že ide o historicky najvyššiu sumu použitú na začiatku predvolebnej kampane v USA.



Bloomberg len na televíznu reklamu v januári minul 126,5 milióna dolárov a na digitálnu reklamu ďalších 45,5 milióna. Podľa zverejnených údajov tak celkové výdavky na reklamu dosiahli 312 miliónov dolárov (289 miliónov eur).



Bloomberg (78) patrí k najbohatším ľuďom na svete. Hodnota jeho majetku presahuje 50 miliárd dolárov. Bývalý starosta New Yorku vstúpil do predvolebnej kampane až koncom novembra a čoskoro zaznamenal v prieskumoch verejnej mienky povzbudivé výsledky.



Bloomberg bol dlhé roky demokratickým politikom, v roku 2001 však prešiel k republikánom a od roku 2007 pôsobil ako nezávislý. K Demokratickej strane sa vrátil až predvlani. Demokrati chcú vo voľbách 3. novembra poraziť súčasného republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa.



Bloomberg v stredu absolvoval v nevadskom Las Vegas v rámci volebného cyklu svoju prvú debatu, počas ktorej sa stal hlavným terčom ostrej kritiky zo strany ostatných diskutérov, ktorí ho okrem iného obvinili, že sa pokúša kúpiť si voľby. Bloomberg na svoju obhajobu povedal, že je filantrop, ktorý svoje peniaze nezdedil, ale si ich zarobil.