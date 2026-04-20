Bloomberg: Dodávky ropy cez Družbu by mohli byť obnovené v utorok
Podľa anonymných zdrojov Bloombergu sú na utorok naplánované technické testy ropovodu.
Autor TASR
Kyjev/Bratislava/Budapešť 20. apríla (TASR) - Ukrajina očakáva opätovné obnovenie dodávok ruskej ropy do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba už v utorok, uviedli v pondelok s odvolaním sa na svoje zdroje agentúra Bloomberg a spravodajská stanica TVP World. Informuje o tom TASR.
Podľa anonymných zdrojov Bloombergu sú na utorok naplánované technické testy ropovodu. Cezeň z Ruska neprúdi do rafinérií v Maďarsku a na Slovensku ropa od 27. januára. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň uviedol, že ropovod bude opäť v prevádzke do konca apríla.
Maďarský premiér Viktor Orbán v nedeľu vyhlásil, že na základe informácií od Európskej únie Ukrajina naznačila pripravenosť obnoviť dodávky cez ropovod Družba už v pondelok v prípade, ak Maďarsko prestane blokovať vyplatenie 90-miliardovej pôžičky Európskej únie pre Kyjev.
Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová v pondelok vyhlásila, že spor o Družbu by mohol byť vyriešený do stredy. Krátko na to cyperské predsedníctvo v Rade EÚ oznámilo, že sa krajiny EÚ pokúsia v stredu definitívne schváliť uvoľnenie 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu, doteraz blokovanej Maďarskom vzhľadom na prerušené dodávky cez Družbu.
Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár aj premiér Robert Fico predtým avizovali, že Slovensko je pripravené blokovať nový sankčný balík, kým sa neobnovia dodávky ropy cez Družbu. Spomínanú pôžičku Bratislava neblokuje.
Vo voľbách v Maďarsku 12. apríla presvedčivo zvíťazila opozičná strana Tisza. Podľa viacerých analytikov jej líder Péter Magyar, pravdepodobný budúci premiér, môže po nástupe do funkcie podporiť vyplatenie pôžičky výmenou za odblokovanie zmrazených fondov EÚ pre Maďarsko.
