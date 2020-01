Bloomberg: EPP zrejme nerozhodne o pozastavenom členstve Fideszu

Budapešť 20. januára (TASR) - Medzi tromi členmi monitorovacieho výboru Európskej ľudovej strany (EPP), ktorý mal v súvislosti s pozastavením členstva maďarskej vládnej strany Fidesz vypracovať pre predsedníctvo EPP správu o stave právneho štátu, nie je zhoda. Správa ešte nie je dokončená, preto EPP zrejme o ďalšom osude strany premiéra Viktora Orbána nerozhodne ani na svojom februárovom zjazde.



Uviedla to v pondelok s odvolaním sa na viaceré zdroje agentúra Bloomberg, podľa ktorej to v podstate znamená, že rozhodnutie bude odložené.



Monitorovací výbor v zložení bývalý predseda Európskej rady Herman Van Rompuy, rakúsky exkancelár Wolfgan Schüssel a bývalý šéf europarlamentu Hans-Gert Pöttering mal správu vypracovať do začiatku januára, avšak trojica sa nezhodla v posúdení situácie v Maďarsku.



Podľa agentúry, ktorej správu monitoroval spravodajský server Portfolio.hu, aj to svedčí o tom, že posúdenie právneho štátu rozdeľuje európskych ľudovcov. Pritom lídri EPP sa obávajú aj reakcie Orbána na prípadné negatívne posúdenie Maďarska a na návrh vylúčenia Fideszu.



Maďarský premiér a predseda Fideszu minulý piatok (17. 1.) povedal, že ak EPP nepodporí Maďarsko, tak Fidesz bude musieť založiť nové európske hnutie. Orbán zdôraznil, že jeho vládna strana bude mať pre takéto hnutie spojencov.



Členstvo Fideszu pozastavila EPP 20. marca 2019 v reakcii na bilbordovú kampaň maďarskej vlády namierenú proti vtedajšiemu predsedovi Európskej komisie Jeanovi-Claudovi Junckerovi a americkému finančníkovi maďarského pôvodu Georgeovi Sorosovi ako údajným podporovateľom nezákonnej migrácie. Viaceré členské strany EPP požadovali vylúčenie Fideszu z tejto najväčšej európskej politickej rodiny, k čomu napokon nedošlo aj vzhľadom na následné vlaňajšie májové eurovoľby.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)