Bloomberg: EÚ by mohla schváliť balík sankcií vo štvrtok
Cieľom sankčného balíka je ešte viac obmedziť príjmy Moskvy z energetiky.
Autor TASR,aktualizované
Brusel 22. októbra (TASR) - Lídri Európskej Únie by vo štvrtok na summite mohli odsúhlasiť 19. balík sankcií voči Rusku, pokiaľ Slovensko stiahne svoje námietky. Premiér Robert Fico uviedol, že by k tomu krajina mohla pristúpiť v prípade, že lídri EÚ vyhovejú požiadavkám Slovenska. Okrem SR už nevyjadrila žiadna krajina zámer vetovať sankcie po tom, čo od výhrad upustili aj Rakúsko s Maďarskom. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry Bloomberg.
Cieľom sankčného balíka je ešte viac obmedziť príjmy Moskvy z energetiky a vyvinúť tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby pristúpil k rokovaniam o ukončení vo vojne na Ukrajine. Navrhnuté sankcie zakazujú dovoz skvapalneného plynu z Ruska od roku 2027, čo je o rok skôr, ako sa pôvodne plánovalo. Zároveň sa zameriavajú na ruské banky, veriteľov v Strednej Ázii a niekoľko kryptobúrz.
„Myslím si, že to dosiahneme,“ povedal írsky minister pre európske záležitosti Thomas Byrne v rozhovore pre Bloomberg TV. „Je naozaj dôležité, aby Európska únia naďalej využívala svoj vplyv na Rusko - silu a moc, ktorú máme - s cieľom pomôcť obyvateľom Ukrajiny,“ zdôraznil.
Nové sankcie sa celé týždne zdržiavali, pretože Rakúsko, Maďarsko a Slovensko kládli podmienky pred ich prijatím. Viedeň žiadala, aby balík uvoľnil zmrazené aktíva spojené s ruským magnátom Olegom Deripaskom, ktoré by pomohli rakúskej banke Raiffeisen Bank International AG kompenzovať pokuty zaplatené v Rusku. Krajina napokon túto požiadavku stiahla pre malú podporu.
Maďarsko sa v pondelok pridalo a oznámilo, že tiež ustúpi, píše Bloomberg. „Nevetujeme tento balík, pretože chápeme, že nedochádza k porušeniu našich základných národných záujmov,“ povedal pre agentúru Bloomberg News maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Zdôraznil však, že „sankcie neboli úspešné“.
V stredu ráno napokon naznačil možnosť ustúpiť od veta aj premiér Fico, pokiaľ lídri EÚ do záverov summitu zahrnú formuláciu o riešení vysokých cien energií v EÚ. Slovensko bude podľa premiéra chcieť aj závery pri otázke automobilového priemyslu. V tejto súvislosti informoval, že bude potrebné pristúpiť k revízii návrhu zákazu spaľovacích motorov od roku 2035, výsledkom by mal byť kompromis. Ak sa podarí do záverov zasadnutia dostať odsek, ktorý navrhuje Slovensko, Fico podľa svojich slov „asi“ oznámi, že Slovensko súhlasí s 19. balíkom sankcií voči Rusku.
Podľa servera 444.hu Orbán sa na začiatku zasadnutia Európskej rady vo štvrtok dopoludnia nebude môcť zúčastniť, pretože bude mať prejav na štátny sviatok. V jeho neprítomnosti ho zastúpi Fico, k čomu v stredu v Bratislave slovenský premiér povedal, že Budapešť žiada, aby záverečné vyhlásenie o Ukrajine nebolo prijaté jednomyseľne, ale všetkými 26 členskými štátmi bez Maďarska.
