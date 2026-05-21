EÚ navrhne zrušenie sankcií pre čínskeho dodávateľa polovodičov
EÚ formálne schválila minulý mesiac nové sankcie proti Rusku, ktoré zahŕňali aj niektoré čínske subjekty. Ministerstvo obchodu Pekingu tento krok ostro kritizovalo.
Autor TASR
Brusel 21. mája (TASR) - Európska únia navrhne ešte tento týždeň dočasné zrušenie sankcií uvalených na čínskeho dodávateľa polovodičov. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Bloomberg News s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou. Meno spoločnosti však nezverejnila, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Agentúra Bloomberg uviedla, že čínska spoločnosť polovodiče sa takisto nachádzala na tomto zozname. Európski výrobcovia automobilov lobovali v EÚ za odloženie zákazu voči nej s tým, že nemali čas diverzifikovať svoje dodávateľské reťazce a že opatrenia spôsobia vyčerpanie ich zásob v priebehu niekoľkých týždňov, uvádza sa v správe.
Agentúra Reuters nedokázala túto správu bezprostredne overiť.
