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Bloomberg: EÚ plánuje uvaliť sankcie na vyše 1600 spoločností
Ide o dosiaľ najväčší počet sankcionovaných firiem v rámci jedného balíka.
Autor TASR
Brusel 28. júla (TASR) - Európska únia plánuje uvaliť sankcie na viac ako 1600 spoločností, ktoré podľa nej pomáhajú Rusku vo vojne na Ukrajine. Informovala o tom v utorok agentúra Bloomberg s odvolaním sa na svoje zdroje, píše TASR.
Ide o dosiaľ najväčší počet sankcionovaných firiem v rámci jedného balíka. Zdroje Bloombergu odhadli ročný obrat spoločností, ktoré zamestnávajú vyše 265.000 ľudí, na viac ako 20 miliárd dolárov. Počet sankcionovaných subjektov by sa v prípade schválenia najnovšieho balíka zvýšil o 50 percent.
Cieľom najnovšieho rozšírenia sankcií je prinútiť ruského prezidenta Vladimira Putina začať rokovať s Ukrajinou o ukončení vojny. Kyjev si totiž podľa viacerých európskych lídrov posilnil v uplynulom období svoju pozíciu na bojisku a ruskej ekonomike sa nedarí dobre, napísala agentúra Bloomberg.
Nový balík sankcií pripravovaný Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (EEAS) sa oproti predchádzajúcim zameriava na konkrétne spoločnosti namiesto komodít či celých sektorov. Jeho príprava trvá už niekoľko mesiacov, uvádzajú zdroje Bloombergu.
Hoci pôjde o podstatne väčšie množstvo subjektov, balík zrejme nebude mať taký ekonomický dopad ako sankcie schválené doteraz, ktoré cielili najmä na ruský ropný sektor či bankový systém.
Návrh by mal byť rozposlaný členským štátom v priebehu nasledujúcich týždňov a jeho prijatie ministrami zahraničných vecí je plánované na zasadnutí v októbri. Údajne sa pripravujú aj nové opatrenia týkajúce sa násilných deportácií ukrajinských detí.
Ide o dosiaľ najväčší počet sankcionovaných firiem v rámci jedného balíka. Zdroje Bloombergu odhadli ročný obrat spoločností, ktoré zamestnávajú vyše 265.000 ľudí, na viac ako 20 miliárd dolárov. Počet sankcionovaných subjektov by sa v prípade schválenia najnovšieho balíka zvýšil o 50 percent.
Cieľom najnovšieho rozšírenia sankcií je prinútiť ruského prezidenta Vladimira Putina začať rokovať s Ukrajinou o ukončení vojny. Kyjev si totiž podľa viacerých európskych lídrov posilnil v uplynulom období svoju pozíciu na bojisku a ruskej ekonomike sa nedarí dobre, napísala agentúra Bloomberg.
Nový balík sankcií pripravovaný Európskou službou pre vonkajšiu činnosť (EEAS) sa oproti predchádzajúcim zameriava na konkrétne spoločnosti namiesto komodít či celých sektorov. Jeho príprava trvá už niekoľko mesiacov, uvádzajú zdroje Bloombergu.
Hoci pôjde o podstatne väčšie množstvo subjektov, balík zrejme nebude mať taký ekonomický dopad ako sankcie schválené doteraz, ktoré cielili najmä na ruský ropný sektor či bankový systém.
Návrh by mal byť rozposlaný členským štátom v priebehu nasledujúcich týždňov a jeho prijatie ministrami zahraničných vecí je plánované na zasadnutí v októbri. Údajne sa pripravujú aj nové opatrenia týkajúce sa násilných deportácií ukrajinských detí.