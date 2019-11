Bloomberg možno napokon bude v roku 2020 kandidovať za prezidenta USA

Washington 8. novembra (TASR) - Bývalý starosta New Yorku, podnikateľ a demokratický politik Michael Bloomberg síce v marci oznámil, že na budúci rok nebude kandidovať za prezidenta USA, posledný status jeho politického poradcu na Twitteri však necháva tejto možnosti stále dvere otvorené, píše agentúra DPA.



Bloomberg sa obáva, že v súčasnosti nie je v demokratickom tábore nikto, kto môže vo voľbách poraziť prezidenta Donalda Trumpa, uviedol poradca Howard Wolfson.



Bloomberg (77), podľa časopisu Forbes deviaty najbohatší muž v USA, v marci pôvodne tvrdil, že namiesto kandidatúry chce svoju energiu a značné finančné zdroje venovať úsiliu zameranému na porážku súčasného republikánskeho prezidenta Trumpa, ako aj na boj so zmenami klímy a násilím páchaným strelnými zbraňami.



Bloomberg investoval viac ako 100 miliónov dolárov na pomoc demokratom už v kongresových voľbách v roku 2018, pripomenul Wolfson.



"Teraz musíme dokončiť prácu a zabezpečiť, aby bol Trump porazený," pokračoval Wolfson s tým, že podnikateľa čoraz viac znepokojuje "súčasné pole demokratických kandidátov". Dodal, že Bloomberg by kandidoval ako starosta New Yorku, podnikateľ a filantrop.



Agentúra DPA pripomenula, že prípadná Bloombergova kandidatúra by ohrozila všetkých popredných demokratických kandidátov, najmä však bývalého viceprezidenta Joea Bidena.