Bloomberg podporí fond po odstúpení Trumpa od Parížskej dohody

Washington 23. januára (TASR) - Miliardár a bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg vo štvrtok oznámil, že jeho nadácia zvýši finančnú pomoc pre fond Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC). Reagoval na vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené štáty už po druhýkrát odstúpia od Parížskej dohody. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Bloombergovým cieľom je zabezpečiť fungovanie UNFCCC aj bez financií USA. Príspevky krajiny pritom tvoria až 22 percent z celkového rozpočtu sekretariátu orgánu. Prevádzkové náklady sa na roky 2024 a 2025 odhadujú na 88,4 milióna eur.



"Od roku 2017 až do 2020, počas obdobia federálnej nečinnosti, mestá, štáty, podniky a verejnosť prijali výzvu, aby splnili záväzky našej krajiny. Teraz sme pripravení urobiť to znova," uviedol vo vyhlásení Bloomberg. Pôsobí aj ako špeciálny vyslanec OSN pre klimatické ambície a riešenia.



Po prvom odstúpení Trumpovej administratívy od Parížskej dohody v roku 2017 miliardár prisľúbil na podporu UNFCCC až 15 miliónov dolárov.



Spustil tiež iniciatívu "America's Pledge" (Americká prísaha), ktorá má dohliadať a informovať o nefederálnych záväzkoch USA v oblasti klímy. Prostredníctvom nej môže svet sledovať napredovanie Spojených štátov, ako keby boli stále viazané Parížskou dohodou. Bloomberg aj teraz zopakoval svoj záväzok informovať o povinnostiach USA.



"Príspevky, ako je tento, majú zásadný význam pre sekretariát úradu. Umožňujú mu podporovať krajiny v plnení ich záväzkov, ktoré vyplývajú z Parížskej dohody, a tiež presadzovať nízkoemisnú, silnú a bezpečnú budúcnosť pre všetkých," povedal výkonný tajomník OSN pre klimatické zmeny Simon Stiell.