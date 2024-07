Bloomberg: Ruské ponorky Paltus sa dvakrát objavili pri Írskom mori

Dublin 2. júla (TASR) - Ruské útočné ponorky uskutočnili v blízkosti Írskeho mora od začiatku invázie na Ukrajinu v 2022 dve misie, uviedla agentúra Bloomberg s odvolaním na tri osoby oboznámené so záležitosťou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



K prvému nasadeniu ruskej ponorky triedy Paltus v blízkosti Írskeho mora došlo približne pred rokom a pol, zatiaľ čo druhý prípad sa odohral nedávno.



Ponorka triedy Paltus je dieselelektrická útočná ponorka schopná odpaľovať ruské riadené rakety s plochou dráhou letu Kalibr, ako aj torpéda a námorné míny.



Rusko v roku 2022 oznámilo, že jeho námorníctvo uskutoční rozsiahly súbor cvičení, do ktorých sa zapoja všetky jeho flotily od Tichého oceánu až po Atlantik. V tom istom roku britské ministerstvo obrany informovalo, že ruská Čiernomorská flotila premiestnila niektoré svoje ponorky triedy Paltus z prístavu v Sevastopole na anektovanom ukrajinskom polostrove Krym do Novorossijska na juhu Ruska.



Počas ruskej invázie na Ukrajinu utrpela ruská Čiernomorská flotila vážne straty v dôsledku útokov ukrajinských rakiet a námorných dronov.