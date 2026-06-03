< sekcia Zahraničie
Bloomberg: Rusko rekordným tempom zvyšuje výrobu dronov
Na základe prepočtov agentúry sa v roku 2025 výroba dronov v Rusku medziročne zvýšila v priemere o 68 percent.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington/Moskva 3. júna (TASR) - Rusko pokračuje vo zvyšovaní výroby bezpilotných strojov napriek spomaleniu rastu v iných sektoroch obranného priemyslu. V apríli vzrástla výroba dronov v krajine, vrátane bezpilotných lietadiel a súvisiacich leteckých systémov, o 117 percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Vyplýva to z údajov ruského štatistického úradu (Rosstat), informuje agentúra Bloomberg.
Na základe prepočtov agentúry sa v roku 2025 výroba dronov v Rusku medziročne zvýšila v priemere o 68 percent. Tento výrazný rast je dôkazom o schopnosti Moskvy prispôsobiť sa novým ekonomickým a vojenským podmienkam počas pokračujúcej vojny proti Ukrajine.
Zatiaľ čo výroba tankov a inej obrnenej techniky sa blíži k hraniciam svojich kapacít, bezpilotné systémy zostávajú jednou z mála oblastí ruského priemyslu, ktoré sa dokážu rýchlo rozširovať, poukazuje Bloomberg.
Aj keď presné údaje o rozsahu vojenskej výroby v Rusku sú utajené, prezident Vladimir Putin dávnejšie uviedol, že v roku 2024 bolo v krajine vyrobených približne 1,4 milióna dronov.
Ukrajinská rozviedka tvrdí, že Moskva má v roku 2026 v úmysle vyrobiť 7,3 milióna FPV dronov a 7,8 milióna bojových hlavíc pre bezpilotné prostriedky rôznych typov. Na porovnanie, od začiatku vojny ruská armáda získala len 64 taktických lietadiel Su-34 a Su-35 a tiež 12 stíhačiek Su-27.
Vedecký pracovník pre vojenský letecký priemysel v Medzinárodnom inštitúte pre strategické štúdie (IISS) Douglas Barrie zdôraznil, že diaľkovo ovládané drony umožnili Rusku doplniť oveľa menší arzenál pozemných riadených striel a pokračovať v útokoch na kritickú infraštruktúru Ukrajiny.
Bloomberg poukazuje na to, že Kremeľ prvýkrát od začiatku invázie rozhodol o znížení vojenských výdavkov, pričom oficiálne prognózy naznačujú prudké spomalenie rastu v odvetviach vyrábajúcich ťažkú techniku, muníciu a raketové komponenty. Kým v predchádzajúcich rokoch rast dosahoval približne 30 percent, teraz sa očakáva len na úrovni štyroch až piatich percent.
Barrie hovorí, že drony zohrávajú kľúčovú úlohu v ruských vojenských operáciách, lebo zvyšujú účinnosť drahších riadených striel. Dodal, že udržanie súčasného tempa ich nasadenia môže časom presiahnuť súčasné výrobné kapacity krajiny.
Tieto systémy sú oveľa lacnejšie ako tradičné zbrane, ich výroba si vyžaduje menej zdrojov a umožňuje širšie zapojenie pracovnej sily vrátane žien v čase nedostatku pracovníkov. Výrobu je navyše možné škálovať – od malých dielní až po veľké podniky pracujúce na štátnych zákazkách, pripomína agentúra.
Odborník Inštitútu pre výskum zahraničnej politiky (FPRI) Rob Lee zdôraznil, že Ukrajina je lídrom v niektorých technologických inováciách v oblasti dronov. Rusko však podľa neho preukázalo schopnosť tieto riešenia rýchlo kopírovať a zavádzať do masovej výroby. Podľa Leeho sa mu podarilo znížiť technologický náskok v oblasti bezpilotných systémov rozšírením elitných jednotiek operátorov dronov a zavedením nových taktických postupov. Zatiaľ to však neviedlo k rozhodujúcemu zvratu na bojisku.
Slová o napredovaní Ruska v tomto odvetví potvrdil aj Vadim Badecha, generálny riaditeľ Zjednotenej leteckej korporácie (OAK), štátneho gigantu zastrešujúceho vývoj, výrobu a servis všetkých významných ruských civilných a vojenských lietadiel. Uviedol, že majú viaceré projekty ťažkých bojových dronov, ktoré sa už nachádzajú v záverečnej fáze testovania. „Dosiahli sme dobré výsledky a sme na úrovni konkurencie v oblasti ťažkých bojových dronov,“ povedal podľa agentúry TASS.
„Moderné zbraňové systémy sú hlboko integrované s bezpilotnými leteckými systémami. Všetky naše aktivity v oblasti bojového letectva smerujú k vytváraniu sieťovo-centrálnych systémov, ktoré nám umožnia operovať v skupine spolu s bezpilotnými lietadlami,“ dodal Badecha.
Agentúra RBK-Ukrajina tiež informovala, že Moskva prudko zvýšila výrobu Šáhidov, no značná časť tejto „domácej produkcie“ závisí od čínskych komponentov.
Na základe prepočtov agentúry sa v roku 2025 výroba dronov v Rusku medziročne zvýšila v priemere o 68 percent. Tento výrazný rast je dôkazom o schopnosti Moskvy prispôsobiť sa novým ekonomickým a vojenským podmienkam počas pokračujúcej vojny proti Ukrajine.
Zatiaľ čo výroba tankov a inej obrnenej techniky sa blíži k hraniciam svojich kapacít, bezpilotné systémy zostávajú jednou z mála oblastí ruského priemyslu, ktoré sa dokážu rýchlo rozširovať, poukazuje Bloomberg.
Aj keď presné údaje o rozsahu vojenskej výroby v Rusku sú utajené, prezident Vladimir Putin dávnejšie uviedol, že v roku 2024 bolo v krajine vyrobených približne 1,4 milióna dronov.
Ukrajinská rozviedka tvrdí, že Moskva má v roku 2026 v úmysle vyrobiť 7,3 milióna FPV dronov a 7,8 milióna bojových hlavíc pre bezpilotné prostriedky rôznych typov. Na porovnanie, od začiatku vojny ruská armáda získala len 64 taktických lietadiel Su-34 a Su-35 a tiež 12 stíhačiek Su-27.
Vedecký pracovník pre vojenský letecký priemysel v Medzinárodnom inštitúte pre strategické štúdie (IISS) Douglas Barrie zdôraznil, že diaľkovo ovládané drony umožnili Rusku doplniť oveľa menší arzenál pozemných riadených striel a pokračovať v útokoch na kritickú infraštruktúru Ukrajiny.
Bloomberg poukazuje na to, že Kremeľ prvýkrát od začiatku invázie rozhodol o znížení vojenských výdavkov, pričom oficiálne prognózy naznačujú prudké spomalenie rastu v odvetviach vyrábajúcich ťažkú techniku, muníciu a raketové komponenty. Kým v predchádzajúcich rokoch rast dosahoval približne 30 percent, teraz sa očakáva len na úrovni štyroch až piatich percent.
Barrie hovorí, že drony zohrávajú kľúčovú úlohu v ruských vojenských operáciách, lebo zvyšujú účinnosť drahších riadených striel. Dodal, že udržanie súčasného tempa ich nasadenia môže časom presiahnuť súčasné výrobné kapacity krajiny.
Tieto systémy sú oveľa lacnejšie ako tradičné zbrane, ich výroba si vyžaduje menej zdrojov a umožňuje širšie zapojenie pracovnej sily vrátane žien v čase nedostatku pracovníkov. Výrobu je navyše možné škálovať – od malých dielní až po veľké podniky pracujúce na štátnych zákazkách, pripomína agentúra.
Odborník Inštitútu pre výskum zahraničnej politiky (FPRI) Rob Lee zdôraznil, že Ukrajina je lídrom v niektorých technologických inováciách v oblasti dronov. Rusko však podľa neho preukázalo schopnosť tieto riešenia rýchlo kopírovať a zavádzať do masovej výroby. Podľa Leeho sa mu podarilo znížiť technologický náskok v oblasti bezpilotných systémov rozšírením elitných jednotiek operátorov dronov a zavedením nových taktických postupov. Zatiaľ to však neviedlo k rozhodujúcemu zvratu na bojisku.
Slová o napredovaní Ruska v tomto odvetví potvrdil aj Vadim Badecha, generálny riaditeľ Zjednotenej leteckej korporácie (OAK), štátneho gigantu zastrešujúceho vývoj, výrobu a servis všetkých významných ruských civilných a vojenských lietadiel. Uviedol, že majú viaceré projekty ťažkých bojových dronov, ktoré sa už nachádzajú v záverečnej fáze testovania. „Dosiahli sme dobré výsledky a sme na úrovni konkurencie v oblasti ťažkých bojových dronov,“ povedal podľa agentúry TASS.
„Moderné zbraňové systémy sú hlboko integrované s bezpilotnými leteckými systémami. Všetky naše aktivity v oblasti bojového letectva smerujú k vytváraniu sieťovo-centrálnych systémov, ktoré nám umožnia operovať v skupine spolu s bezpilotnými lietadlami,“ dodal Badecha.
Agentúra RBK-Ukrajina tiež informovala, že Moskva prudko zvýšila výrobu Šáhidov, no značná časť tejto „domácej produkcie“ závisí od čínskych komponentov.