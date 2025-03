Bloomberg: Rusko súhlasilo, že pomôže USA komunikovať s Iránom

Moskva 4. marca (TASR) - Rusko súhlasilo, že pomôže administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa pri komunikácii s Iránom o rôznych otázkach vrátane jadrového program Teheránu. V utorok o tom informovala agentúra Bloomberg, na ktorú sa odvolala agentúra Reuters, píše TASR.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pre Bloomberg uviedol, že "Rusko verí, že Spojené štáty a Irán by mali vyriešiť všetky problémy prostredníctvom rokovaní" a že Moskva "je pripravená urobiť všetko, čo je v jej silách, aby to dosiahla".



Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí na otázku, či Rusko ponúklo sprostredkovanie medzi Teheránom a Washingtonom, podľa Bloombergu odpovedal, že je prirodzené, keď krajiny ponúkajú svoju pomoc.



Trump, ktorý sa v januári vrátil do Bieleho domu, opätovne zaviedol politiku "maximálneho tlaku" na Irán, čo zahŕňa úsilie stlačiť jeho ropný export až na nulu s cieľom zabrániť mu získať jadrovú zbraň, píše Reuters.



Hovorkyňa iránskej vlády Fátema Mohádžeráníová v utorok podľa ruskej tlačovej agentúry TASS uviedla, že Washington by mal upustiť od svojej politiky maximálneho tlaku voči Iránu a obnoviť rozhovory s Teheránom.



Americký prezident uplatňoval voči Iránu prísnu politiku už počas svojho prvého funkčného obdobia v úrade, počas ktorého Washington odstúpil od jadrovej dohody veľmocí s Iránom z roku 2015 a proti islamskej republike opätovne zaviedol sankcie.



Rusko od začiatku vojny na Ukrajine prehĺbilo svoje vzťahy s Iránom. Ruský prezident Vladimir Putin a jeho iránsky náprotivok Masúd Pezeškiján v januári tohto roku podpísali dohodu o komplexnej strategickej spolupráci svojich krajín. Táto dohoda sa týka mnohých oblastí vrátane obchodu, vojenskej spolupráce, ale aj vzdelávania a kultúry.



USA v septembri minulého roka, ešte za prezidenta Joea Bidena, obvinili Teherán z dodávok balistických rakiet a dronov do Ruska na použitie proti Ukrajine. Teherán tieto tvrdenia popiera.