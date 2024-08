Bloomberg: Ruský opozičný politik Jašin odmietol azyl v Nemecku

Berlín 21. augusta (TASR) - Ruský opozičný politik Iľja Jašin, ktorý bol nedávno prepustený z väzenia v rámci výmeny väzňov medzi Ruskom a viacerými štátmi Západu, odmietol politický azyl ponúkaný Nemeckom. V utorok o tom informovala agentúra Bloomberg, píše TASR.



Jašin vysvetlil, že štatút politického utečenca je preňho neprijateľný, pretože by to znamenalo, že by už nikdy nemohol vycestovať do Ruska. Teraz má v úmysle požiadať o povolenie na pobyt v Nemecku z iných dôvodov.



Agentúra Bloomberg tiež napísala, že Jašin chce na európskych úradoch a v štátoch lobovať za to, aby rozšírili počet fyzických osôb, na ktoré sú uvalené sankcie pre ich zapojenie do vojny na Ukrajine a do represií v Rusku. "Aby ich nebolo 2000, ale 20.000," nalieha Jašin.



Už pred svojím zatknutím i počas pobytu vo väzniciach Jašin opakovane vyhlasoval, že z Ruska neodíde, a to ani výmenou za svoje prepustenie z väzenia. Dôvodil, že je preňho dôležité prežívať osud svojej krajiny a byť hlasom opozície v Rusku. Aj preto po nedávnej výmene väzňov zdôrazňoval, že v zahraničí sa ocitol proti svojej vôli.



Jašin je jedným z najznámejších ruských opozičníkov. Objavoval sa na protikremeľských zhromaždeniach po boku opozičného vodcu Alexeja Navaľného, ktorý zomrel vo februári v arktickom väzení po tom, ako sa vzoprel ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a začiatkom roku 2021 sa vrátil z Nemecka do Ruska, kde bol odsúdený na súhrnný vyše 30-ročný trest odňatia slobody.



Samotný Jašin bol v roku 2022 odsúdený na 8,5 roka väzenia za takzvané dezinformácie o ruskej armáde, ktorých šírenia sa dopustil, keď na svojom kanáli na platforme YouTube citoval oficiálne vyhlásenia Moskvy o masakrách civilistov v ukrajinskom meste Buča v prvých týždňoch vojny rozpútanej Ruskom vo februári 2022.



Začiatkom augusta bol Jašin spolu s ďalšími 15 politickými väzňami z Ruska prepustený v rámci výmeny za ruských občanov, ktorí si odpykávali tresty v USA a Nemecku. Najkontroverznejší z nich je Vadim Krasikov, ktorý bol v Nemecku odsúdený za vraždu čečenského politika v Berlíne.



Jašin podľa správy agentúry Bloomberg poznamenal, že nemeckí predstavitelia, ktorí ho v rámci výmeny vítali v Ankare, mu avizovali, že bude viac podobných výmen.



Na základe toho Jašin Nemecku poskytol zoznam približne 20 ľudí väznených v Rusku ako potenciálnych kandidátov na budúce výmeny. Medzi nimi je novinár Ivan Safronov, divadelná režisérka Jevgenija Berkovičová, dramaturgička Svetlana Petrijčuková či opozičný komunálny poslanec z Moskvy Alexej Gorinov.