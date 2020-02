Bloomberg sa prvýkrát zúčastnil na debate demokratických kandidátov

Las Vegas 20. februára (TASR) - V nevadskom meste Las Vegas sa v noci na štvrtok konala v poradí deviata televízna debata šiestich uchádzačov o prezidentskú nomináciu americkej Demokratickej strany. Informovala o tom agentúra Reuters.



Na debate sa zúčastnili bývalý viceprezident Joe Biden, senátor Bernie Sanders, senátorky Elizabeth Warrenová a Amy Klobucharová, ako aj bývalý starosta mesta South Bend v štáte Indiana Pete Buttigieg. Do debaty sa prvýkrát zapojil aj bývalý starosta New Yorku Michael Bloomberg.



Išlo o prvú Bloombergovu debatu od vlaňajšieho novembra, odkedy vstúpil do súboja o prezidentskú kandidatúru demokratov. Jeho víťaz sa v novembrových prezidentských voľbách postaví súčasnému republikánskemu šéfovi Bieleho domu Donaldovi Trumpovi.



Práve samotný Bloomberg, ktorý sa do stredajšej debaty v Las Vegas kvalifikoval vďaka vysokej podpore verejnosti, sa stal hlavným terčom ostrej kritiky zo strany ostatných diskutérov. "Kandidujeme proti miliardárovi, ktorý nazýva ženy tlstými babami a lesbami s konskými tvárami. A to nehovorím o Donaldovi Trumpovi, ale o starostovi Bloombergovi," povedala senátorka Warrenová.



Buttigieg svoje útoky zacielil na Bloomberga aj Sandersa: "Nemali by sme si vybrať medzi jedným kandidátom, ktorý chce túto (demokratickú) stranu zničiť, a iným kandidátom, ktorý si chce túto stranu kúpiť."



Biden v rámci svojho útoku na Bloomberga pripomenul, že newyorskí policajti sa počas jeho éry neprimerane viac zameriavali na obyvateľov inej farby pleti.



Klobucharová a Sanders zasa Michaela Bloomberga prirovnali k realitnému magnátovi a boháčovi Trumpovi, ktorý nečakane zvíťazil v posledných prezidentských voľbách v roku 2016.



Bloomberg na svoju obhajobu povedal, že je filantrop, ktorý svoje peniaze nezdedil, ale si ich zarobil. "Tieto peniaze míňam, aby som sa zbavil Donalda Trumpa - najhoršieho prezidenta, akého sme kedy mali."