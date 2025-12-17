< sekcia Zahraničie
Bloomberg: USA chystajú nové sankcie proti Rusku, ak odmietne dohodu
O plánoch protiruských sankcií diskutoval americký minister financií Scott Bessent tento týždeň na stretnutí so skupinou veľvyslancov európskych štátov, uviedli citované zdroje.
Autor TASR
Washington 17. decembra (TASR) - Spojené štáty chystajú nové sankcie na ruský energetický sektor, ktoré uvalia v prípade, že šéf Kremľa Vladimir Putin odmietne mierovú dohodu s Ukrajinou. S odvolaním sa na zdroje oboznámené s prípravami o tom v stredu informovala agentúra Bloomberg. Nové opatrenia, ktoré majú zvýšiť tlak na Rusko, by podľa nej mohli byť predstavené už tento týždeň, píše TASR.
USA podľa nemenovaných zdrojov zvažujú rôzne možnosti, ako napríklad zamerať sa na plavidlá patriace do ruskej tzv. tieňovej flotily tankerov, ktoré sa používajú na prepravu ruskej ropy, ako aj na obchodníkov, ktorí sprostredkúvajú transakcie s ruskými energetickými zdrojmi.
O plánoch protiruských sankcií diskutoval americký minister financií Scott Bessent tento týždeň na stretnutí so skupinou veľvyslancov európskych štátov, uviedli citované zdroje. Bessent po schôdzke na sieti X napísal, že Spojené štáty pod vedením prezidenta Donalda Trumpa budú naďalej uprednostňovať ukončenie vojny na Ukrajine.
„Zatiaľ sme takéto správy nevideli. Je však dobre známe, že viacero úradov vo Washingtone má takéto plány,“ reagoval v stredu na otázku o správe agentúry Bloomberg hovorca Kremľa Dmitrij Peskov
Nemenované zdroje upozornili, že konečné rozhodnutie vo veci uvalenia sankcií na Rusko je na Trumpovi. Ten v pondelok večer po telefonáte s európskymi lídrami a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vyhlásil, že dohoda o ukončení rusko-ukrajinského konfliktu je bližšie než kedykoľvek predtým.
Americkí, európski i ukrajinskí predstavitelia po rokovaniach, ktoré sa uskutočnili v nedeľu a pondelok v Berlíne, uviedli, že bol dosiahnutý značný pokrok. Desiatka lídrov európskych štátov vydala v pondelok večer spoločné vyhlásenie, v ktorom sa spomínajú robustné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu ako aj pomoc pri hospodárskej obnove krajiny.
Spornými bodmi v rozhovoroch zostávajú budúcnosť území na východe Ukrajiny, využitie zmrazených aktív ruskej centrálnej banky a tiež správa Záporožskej jadrovej elektrárne, uviedli zdroje. Kyjev chce takisto mať písomne potvrdené, čo presne urobia jeho spojenci v prípade, že Rusko opäť napadne Ukrajinu, doplnila agentúra Bloomberg.
USA podľa nemenovaných zdrojov zvažujú rôzne možnosti, ako napríklad zamerať sa na plavidlá patriace do ruskej tzv. tieňovej flotily tankerov, ktoré sa používajú na prepravu ruskej ropy, ako aj na obchodníkov, ktorí sprostredkúvajú transakcie s ruskými energetickými zdrojmi.
O plánoch protiruských sankcií diskutoval americký minister financií Scott Bessent tento týždeň na stretnutí so skupinou veľvyslancov európskych štátov, uviedli citované zdroje. Bessent po schôdzke na sieti X napísal, že Spojené štáty pod vedením prezidenta Donalda Trumpa budú naďalej uprednostňovať ukončenie vojny na Ukrajine.
„Zatiaľ sme takéto správy nevideli. Je však dobre známe, že viacero úradov vo Washingtone má takéto plány,“ reagoval v stredu na otázku o správe agentúry Bloomberg hovorca Kremľa Dmitrij Peskov
Nemenované zdroje upozornili, že konečné rozhodnutie vo veci uvalenia sankcií na Rusko je na Trumpovi. Ten v pondelok večer po telefonáte s európskymi lídrami a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vyhlásil, že dohoda o ukončení rusko-ukrajinského konfliktu je bližšie než kedykoľvek predtým.
Americkí, európski i ukrajinskí predstavitelia po rokovaniach, ktoré sa uskutočnili v nedeľu a pondelok v Berlíne, uviedli, že bol dosiahnutý značný pokrok. Desiatka lídrov európskych štátov vydala v pondelok večer spoločné vyhlásenie, v ktorom sa spomínajú robustné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu ako aj pomoc pri hospodárskej obnove krajiny.
Spornými bodmi v rozhovoroch zostávajú budúcnosť území na východe Ukrajiny, využitie zmrazených aktív ruskej centrálnej banky a tiež správa Záporožskej jadrovej elektrárne, uviedli zdroje. Kyjev chce takisto mať písomne potvrdené, čo presne urobia jeho spojenci v prípade, že Rusko opäť napadne Ukrajinu, doplnila agentúra Bloomberg.