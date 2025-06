Bloomberg: USA sa pripravujú na možný útok na Irán v najbližších dňoch

Washington 19. júna (TASR) — Poprední americkí predstavitelia sa pripravujú na možný útok na Irán, ktorý by sa mohol uskutočniť v najbližších dňoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, podľa ktorej to v stredu uviedla agentúra Bloomberg odvolávajúca sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou.



Bloomberg poznamenáva, že situácia sa stále vyvíja a mohla by sa zmeniť. Niektoré zdroje nevylúčili, že k americkému útoku by mohlo dôjsť tento víkend.



Denník Wall Street Journal priniesol v stredu informáciu, že Trump svojim poradcom v utorok povedal, že súhlasí s útokom na Irán, ale čaká, či sa vzdá svojho jadrového programu. Na otázku, či sa už rozhodol, že zaútočí na iránske jadrové zariadenia, Trump novinárom pred Bielym domom odpovedal: „Možno to urobím, možno to neurobím. Myslím tým, že nikto nevie, čo urobím“.



Izraelská armáda medzitým v noci na štvrtok oznámila, že jej letectvo vykonáva novú sériu náletov na ciele v Teheráne a jeho okolí a na ďalších miestach v Iráne.



Vyzvala tiež obyvateľov miest Arák a Chondáb v strednom Iráne, aby sa pre vlastnú bezpečnosť evakuovali. V Aráku ležiacom 250 kilometrov juhozápadne od Teheránu sa nachádza ťažkovodný reaktor. Ťažká voda pomáha chladiť jadrové reaktory, ktoré produkujú plutónium potenciálne použiteľné v jadrových zbraniach. Irán v rámci dohody so svetovými mocnosťami z roku 2015 prestaval reaktor s cieľom obmedziť množstvo produkovaného plutónia. Pri prestavbe pomáhali spočiatku USA, ktoré sa z projektu v roku 2018 stiahli po rozhodnutí vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa jednostranne odstúpiť od jadrovej dohody.



Agentúra Reuters s odvolaním sa na dvoch amerických predstaviteľov v stredu uviedla, že armáda USA presunula niektoré lietadlá a lode zo základní na Blízkom východe, ktoré by mohli byť zraniteľné v prípade potenciálneho iránskeho útoku. Odmietli však uviesť, koľko lietadiel alebo lodí bolo presunutých a kam smerujú.



Jeden z predstaviteľov uviedol, že americké námorné lode boli presunuté z prístavu v Bahrajne, kde sídli 5. flotila, zatiaľ čo lietadlá, ktoré neboli v krytoch, boli presunuté z leteckej základne al-Udejd v Katare. „Nie je to nezvyčajná prax. Ochrana síl je prioritou,“ povedal.