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Bloomberg: Zelenskyj zvažuje nahradiť Syrského na čele armády Drapatým
Syrskyj môže byť odvolaný v priebehu niekoľkých dní a Zelenskyj už zaňho hľadá náhradu, pričom favoritom je Drapatyj, uviedol jeden zo zdrojov Bloombergu.
Autor TASR
Kyjev 21. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zvažuje nahradiť najvyššieho veliteľa armády Olexandra Syrského bývalým veliteľom pozemných síl Mychajlom Drapatým. Informáciu priniesla v pondelok agentúra Bloomberg s odvolaním sa na svoje zdroje, píše TASR.
Syrskyj môže byť odvolaný v priebehu niekoľkých dní a Zelenskyj už zaňho hľadá náhradu, pričom favoritom je Drapatyj, uviedol jeden zo zdrojov Bloombergu. Prezident si údajne vyberá zo zoznamu jedenástich potenciálnych kandidátov. Rozhodnutie však zatiaľ nie je konečné, zdôraznil druhý zdroj.
Vo viacerých miestach na Ukrajine vypukli 15. júla protesty po odvolaní ministra obrany Mychajla Fedorova v dôsledku konfliktu so Syrským. Tisíce demonštrantov požadovali Fedorovov návrat a odvolanie najvyššieho veliteľa armády.
Zdroj denníka The Kyiv Independent uvádza, že rozhodnutie ohľadom odvolania Syrského sa očakáva čoskoro, pravdepodobne v priebehu niekoľkých dní.
Syrskyj môže byť odvolaný v priebehu niekoľkých dní a Zelenskyj už zaňho hľadá náhradu, pričom favoritom je Drapatyj, uviedol jeden zo zdrojov Bloombergu. Prezident si údajne vyberá zo zoznamu jedenástich potenciálnych kandidátov. Rozhodnutie však zatiaľ nie je konečné, zdôraznil druhý zdroj.
Vo viacerých miestach na Ukrajine vypukli 15. júla protesty po odvolaní ministra obrany Mychajla Fedorova v dôsledku konfliktu so Syrským. Tisíce demonštrantov požadovali Fedorovov návrat a odvolanie najvyššieho veliteľa armády.
Zdroj denníka The Kyiv Independent uvádza, že rozhodnutie ohľadom odvolania Syrského sa očakáva čoskoro, pravdepodobne v priebehu niekoľkých dní.