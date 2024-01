Bloomberg: Meloniová chce, aby Orbán zlepšil svoj vzťah so Zelenským

Budapešť 11. januára (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová by chcela dosiahnuť, aby predseda maďarskej vlády Viktor Orbán prestal robiť prekážky v poskytovaní pomoci Ukrajine Európskou úniou. Správu agentúry Bloomberg prevzali vo štvrtok viaceré maďarské médiá, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Talianska premiérka je tiež predsedníčku Strany európskych konzervatívcov a reformistov (ECR) v rámci europarlamentu a za ústretový krok Orbána by maďarskú vládnu stranu Fidesz začlenila do ECR.



Meloniová okrem toho chce, aby Orbán zlepšil svoj vzťah s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a zmenil svoj negatívny postoj k členstvu Ukrajiny v EÚ. Podľa anonymných zdrojov by tieto podmienky mohli otvoriť cestu Fideszu do ECR, píše Bloomberg.



Maďarský premiér v priebehu decembra niekoľkokrát hovoril o rokovaniach o vstupe Fideszu do ECR, stane sa tak však zrejme až po júnových voľbách do Európskeho parlamentu.



Otázkou je, či vzhľadom na Meloniovej podmienky Fidesz nezváži vstup do iného euroskeptického zoskupenia, napríklad do krajne pravicovej skupiny Identita a demokracia (ID). Zatiaľ čo ECR je vyslovene proukrajinská, ID je oveľa viac proruská, podotýka server infostart.hu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)