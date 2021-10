Blue Origin plánuje vybudovať súkromnú vesmírnu stanicu

Washington 26. októbra (TASR) - Spoločnosť Blue Origin miliardára Jeffa Bezosa v pondelok predstavila plán na vybudovanie súkromnej vesmírnej stanice, ktorú chce na obežnú dráhu Zeme vyslať v druhej polovici tohto desaťročia. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



Komerčnú vesmírnu stanicu s názvom Orbital Reef Blue Origin vyvíja v spolupráci s niekoľkými partnermi vrátane spoločnosti Boeing. Stanica by mala okrem vedeckých účelov slúžiť aj obchodným partnerom či vesmírnym turistom.



"Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) a ďalšie vesmírne agentúry sa už viac ako šesťdesiat rokov venujú orbitálnym letom a dobývaniu vesmíru, čím pripravili cestu komerčným aktivitám, ktoré sa naplno rozbehnú v tomto desaťročí," povedal výkonný riaditeľ spoločnosti Blue Origin Brent Sherwood.



Ako uvádza AFP, podľa údajov zverejnených spoločnosťou Blue Origin Orbital Reef bude obiehať Zem vo výške 500 kilometrov, teda o niečo vyššie ako Medzinárodná vesmírna stanica (ISS), pričom jej obyvatelia zažijú denne 32 východov a západov slnka. Obývať ju bude môcť až 10 ľudí, ktorí budú mať k dispozícii priestor v objeme 830 metrov kubických. Ten bude v porovnaní s ISS o niečo menší, no pre novú vesmírnu stanicu budú charakteristické futuristické moduly s obrovskými oknami.



Riaditeľ amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Bill Nelson nedávno navrhol predĺžiť činnosť ISS do roku 2030. Do tej doby chce NASA docieliť, aby súkromný sektor posilnil svoju úlohu a nahradil ISS novou vesmírnou stanicou, píše AFP.