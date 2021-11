Blue Origin neuspela v súdnom spore s NASA o pridelení kontraktu

Seattle 6. novembra (TASR) - Spoločnosť Blue Origin neuspela v súdnom spore s amerických Národným úradom pre letectvo a vesmír (NASA), ktorého predmetom bolo pridelenie kontraktu na výrobu lunárneho pristávacieho modulu konkurenčnej spoločnosti SpaceX. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.



Blue Origin, ktorú vlastní americký miliardár Jeff Bezos, podala v auguste návrh na začatie súdneho konania voči vláde USA po tom, čo NASA ešte v apríli firme Elona Muska SpaceX pridelila kontrakt v hodnote 2,9 miliardy amerických dolárov na výrobu lunárneho pristávacieho modulu. Viaceré ďalšie spoločnosti, ktoré sa o tento kontrakt tiež uchádzali, proti tomuto rozhodnutiu namietali a tvrdili, že výberový proces nebol spravodlivý.



Súd však vo štvrtok (4. novembra) rozhodol v neprospech Blue Origin. Jeff Bezos v reakcii na Twitteri napísal, že rozhodnutie nebolo také, ako jeho spoločnosť očakávala. "Rozhodnutie súdu však rešpektujeme a NASA a SpaceX želáme úspešné plnenie kontraktu," dodal.



NASA uviedla, že dočasne pozastavená spolupráca so SpaceX bude pokračovať hneď, ako to bude možné. Ďalšie spoločnosti budú mať podľa NASA takisto príležitosť na spoluprácu na programe Artemis.



NASA v rámci tohto programu plánuje v polovici tejto dekády opäť vyslať ľudí na Mesiac a vybudovať tam základňu. V ďalšom desaťročí NASA plánuje uskutočniť let na Mars s ľudskou posádkou.