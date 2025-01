Blue Origin plánuje na piatok štart prvej orbitálnej rakety New Glenn

Washington 7. januára (TASR) - Spoločnosť Blue Origin zakladateľa Amazonu Jeffa Bezosa vypustí svoju prvú orbitálnu raketu "najskôr v piatok". TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Štart rakety New Glenn je naplánovaný na piatok 10. januára z Mysu Canaveral na Floride, oznámila v noci na utorok spoločnosť. "Trojhodinové štartovacie okno sa otvára o 01.00 h (07.00 h SEČ)," spresnila Blue Origin vo vyhlásení.



Misia NG-1 ponesie prototyp kozmickej lode Blue Ring financovanej americkým ministerstvom obrany. Má slúžiť ako univerzálna platforma pre rozmiestňovanie satelitov a zostane na palube druhého stupňa rakety počas jej šesťhodinového skúšobného letu. Úspešný štart bude rozhodujúci moment v komerčných vesmírnych pretekoch, ktorým v súčasnosti dominuje spoločnosť SpaceX Elona Muska



Pôjde o dlho očakávaný vstup spoločnosti Blue Origin na lukratívny trh orbitálnych štartov po rokoch suborbitálnych letov s menšou raketou New Shepard, ktorá dopravuje pasažierov a náklad na okraj vesmíru.



"Je to náš prvý let a dôkladne sme sa naň pripravili. Žiadne pozemné testy ani simulácie misií však nenahradia let s touto raketou. Je čas letieť. Bez ohľadu na to, čo sa stane, budeme sa učiť, zdokonaľovať a využívať tieto poznatky pri ďalšom štarte," uviedla spoločnosť.



Tento míľnik vystupňuje súperenie medzi Bezosom a Muskom, ktorý upevnil dominantné postavenie spoločnosti SpaceX a teraz je vo vnútornom okruhu novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa.