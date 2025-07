Bob Dylan ohlásil turné po Británii a Írsku

Londýn 15. júla (TASR) - Americký pesničkár Bob Dylan ohlásil na november sériu koncertov v Spojenom kráľovstve a Írsku v rámci svojho turné „Rough snd Rowdy Ways“. Informuje o tom magazín NME.



Turné vzniklo na základe rovnomenného štúdiového albumu legendárneho speváka a skladateľa z roku 2020 a trvá od novembra 2021. V marci a apríli tohto roku sa konala desiata časť turné po Severnej Amerike, počas ktorej sa 84-ročný Dylan ponoril do svojho hudobného katalógu - vrátane prvého predvedenia skladby „The Times They Are A-Changin“ po 15 rokoch.



Teraz bolo potvrdené, že Dylan ešte tento rok odohrá poslednú sériu koncertov v Spojenom kráľovstve a Írsku. Rovnako ako na iných nedávnych vystúpeniach bude na všetkých šou zakázané používať videokamery a mobilné telefóny.



Dylan odštartuje turné 7. novembra v Brightone, zavíta tiež do miest Swansea, Coventry, Leeds, Glasgow, Belfast, Killarney a Dublin. Okrem prebiehajúceho turné vyjde Dylanovi 18. novembra kniha kresieb Point Blank (Quick Studies).



Dylana vlani stvárnil Timothée Chalamet v životopisnom filme Úplne neznámy. „Nerozmýšľajte dvakrát, či si pozriete tento brilantný životopisný film o Bobovi Dylanovi,“ napísal NME v štvorhviezdičkovej recenzii a dodal: "Ak ste Bobov začiatočný fanúšik, potom budete z kina odchádzať pripravení ponoriť sa do jeho tvorby.“



„Ak ste už skúseným fanúšikom, najbližšie týždne strávite vytváraním playlistov menej známych skladieb alebo čítaním histórie o danej scéne, ktorú ste nepoznali. A práve preto to bol dobrý nápad nakrútiť tento film,“ dopĺňa webový portál.