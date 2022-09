Bob Dylan pridal termíny prvého turné po Británii

New York 3. septembra (TASR) - Americký folk-rockový spevák Bob Dylan na základe "veľkého záujmu" pridal k už vypredanému turné po Spojenom kráľovstve tri nové koncerty. TASR správu v piatok prevzala od britskej spravodajskej stanice Sky News.



Pôjde o mestá Manchester, Oxford a Bournemouth, kde ukončí svoje tohtoročné turné. Dylan (81) odohrá 12 koncertov v októbri a novembri 2022 v rámci "Rough and Rowdy Ways Worldwide Tour", ktoré sa začalo vlani v decembri v americkom Milwaukee.



Všetky Dylanove koncerty sú "podujatiami bez telefónov"; diváci ich musia počas vystúpenia uzamknúť. Ide o jeho prvé turné po viac ako piatich rokoch. Dylan vystúpi štyrikrát v London Palladium, následne zavíta do miest Cardiff, Hull, Nottingham a Glasgow.



Hudobník naposledy koncertoval v Spojenom kráľovstve v roku 2017 v rámci svetového turné "Never Ending Tour".



Dylan, rodným menom Robert Zimmerman, sa v roku 2016 stal prvým hudobníkom, ktorému udelili Nobelovu cenu za literatúru.



Jeho piesne s obľubou nahrávajú aj iní muzikanti. Úspešné cover-verzie Dylanových skladieb vytvorili aj Jimi Hendrix alebo Adele. Z platní Boba Dylana sa celosvetovo predalo viac ako 125 miliónov kusov.