Bocelli bude vo Veľkonočnú nedeľu spievať pre Miláno i svet

Miláno 7. apríla (TASR) - Taliansky tenorista Andrea Bocelli bude na Veľkonočnú nedeľu spievať v ľudoprázdnej katedrále v Miláne. Jeho koncert sakrálnej hudby sa bude vysielať online od 19.00 h, uviedol podľa agentúry AFP milánsky primátor Giuseppe Sal.



Miláno je metropolou severotalianskeho regiónu Lombardsko, ktorý je spomedzi všetkých krajov Talianska najviac postihnutý epidémiou choroby COVID-19 vyvolávanej koronavírusom SARS-CoV-2. Zaznamenali tam už viac ako 9000 obetí na životoch.



Taliansky denník Il Corriere della Sera napísal, že Bocelliho koncert z gotického milánskeho Dómu sa bude vysielať aj na kanáli YouTube.



Samotný Bocelli pre denník povedal, že "to nebude koncert, ale skôr príležitosť modliť sa spolu."



"Chceme všetku svoju energiu sústrediť na to, aby sme tomuto nádhernému mestu dodali odvahu a dôveru," vysvetlil Bocelli, ktorý dodal, že to bude skôr modlitba za Miláno a za svet zápasiaci "s absolútne bolestivým, tragickým a znepokojujúcim" dianím.



Pre koronavírusovú epidémiu sú chrámy v Taliansku pre verejnosť zatvorené, čo platí aj počas prebiehajúceho Veľkého týždňa, keď sa veriaci pripravujú na slávenia Veľkej noci.



Aj všetky obrady a omše vo Vatikáne sa uskutočnia bez fyzickej prítomnosti veriacich, ale bude možné sledovať ich v priamom prenose. Prinesú ich aj vatikánske médiá na webovej i facebookovej stránke Vatican News a na rovnomennom kanáli na YouTube.