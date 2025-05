BODOL HO DO KRKU: Útočník v Berlíne nožom vážne poranil policajta

Vor dem A55 in #Neukölln stach gegen 21:50 Uhr ein Mann unvermittelt einem unserer Kollegen in den Hals.

Der Mann war zuvor am Abschnitt, um eine Anzeige aufzugeben und war um etwas Geduld gebeten worden. Stattdessen verließ er das Gebäude und manipulierte an einem… pic.twitter.com/AtVYKds654 — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 16, 2025

Berlín 17. mája (TASR) – Policajta v Berlíne utrpel vážne zranenia po tom, ako ho nožom napadol 28-ročný muž a bodol ho do krku, informovala berlínska polícia prostredníctvom sociálnej platformy X. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.Napadnutý policajt sa podľa úradov podrobuje chirurgickému zákroku a jeho stav je kritický.Útočník podľa policajnej správy prišiel na policajnú stanicu v berlínskej štvrti Neukölln podať oznámenie a bol požiadaný, aby počkal. Namiesto toho opustil budovu a poškodil policajné auto. Keď k nemu prišli policajti, jedného z nich bodol do krku.Útočník bol zadržaný, prípad si prebralo oddelenie vrážd.Incident sa odohral krátko po vážnom zranení iného policajta, ku ktorému došlo vo štvrtok počas propalestínskeho protestu, kde bol podupaný davom po tom, ako ho dav do seba vtiahol.