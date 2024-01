Boeing 737-800 musel pristáť pre prasknuté okno na kokpite

Tokio 14. januára (TASR) — Vnútroštátny let spoločnosti All Nippon Airways (ANA) sa v sobotu musel vrátiť na letisko v Sappore na severe Japonska, pretože počas letu sa na okne kokpitu objavila prasklina. TASR informuje podľa agentúry AP.



Letecká spoločnosť uviedla, že Boeing 737-800 na linke do mesta Tojama v strednom Japonsku sa musel vrátiť kvôli obavám o bezpečnosť. Medzi 65 ľuďmi na palube neboli hlásené žiadne zranenia, uviedli miestne médiá.



Prasklina sa objavila na jednej z vonkajších vrstiev viacvrstvového čelného skla kokpitu a vyšetrovanie príčin je v štádiu vyšetrovania. Čelné sklo tvoria štyri vrstvy a tento incident preto nenarušil letové vlastnosti ani nespôsobil pokles tlaku v kabíne.



Boeing 737-800 sa líši od modelu Boeing 737 Max 9, ktorého nedávne technické problémy vyšetruje americký Federálny úrad pre letectvo. Na lietadle Alaska Airlines 5. januára krátko po štarte vo výške 4900 metrov odpadla časť trupu. Stroj sa dokázal bezpečne vrátiť na letisko v Portlande a cestujúcim sa našťastie nič vážne nestalo.



Lietadlo malo slabo pripevnený náhradný panel na mieste núdzových dverí a americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) preto dočasne odstavil zhruba 170 týchto lietadiel. Výsledkom je tiež prísnejší dohľad nad produkciou firmy Boeing.