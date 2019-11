Boeing dodal minulý mesiac zákazníkom iba 20 komerčných lietadiel

New York 12. novembra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing dodal zákazníkom v októbri iba 20 komerčných lietadiel. Spoločnosť tak ďalej zápasí s dôsledkami uzemnenia svojho pôvodne veľmi úspešného modelu 737 MAX v marci tohto roka.



Boeing v utorok zverejnil, že minulý mesiac dodal celkovo 20 lietadiel, z toho najviac strojov 787 Dreamliner. Tých dodal celkovo 12.



Októbrová dodávka tak zvýšila počet dodaných lietadiel americkej firmy od začiatku roka na 321. To je podstatne menej než 648 dodávok, ktoré oznámil za rovnaké obdobie konkurenčný európsky výrobca Airbus.



Dodávky lietadiel Boeingu výrazne ovplyvnila kauza strojov 737 MAX, ktoré boli po dvoch krátko po sebe nasledujúcich haváriách v marci tohto roka stiahnuté z oblohy. K prvej havárii došlo koncom októbra minulého roka, keď sa do Jávskeho mora zrútilo lietadlo 737 MAX indonézskych aerolínií Lion Air. Za necelých päť mesiacov, 10. marca tohto roka, havarovalo krátko po štarte z letiska v Addis Abebe lietadlo 737 MAX etiópskych aerolínií Etiopian Airlines. Za príčinu havárií, v dôsledku ktorých zahynulo 346 ľudí, je považovaný stabilizačný systém lietadla MCAS.