Boeing odložil skúšobný let vesmírnej lode Starliner

Washington 3. augusta (TASR) - Spoločnosť Boeing odložila utorkový skúšobný let bezpilotnej kozmickej lode Starliner. Informovala o tom agentúra AFP. Štart bol pôvodne plánovaný o 19.20 h SELČ z vesmírneho strediska na floridskom Myse Canaveral. Loď Starliner mala do vesmíru vyniesť raketa Atlas V.



Spoločnosť Boeing zatiaľ neohlásila náhradný termín štartu. Podľa agentúry AFP bola už v utorok ráno len 50-percentná šanca, že Starliner odletí. Dôvodom bolo nepriaznivé počasie.



Misia mala preveriť "komplexné možnosti Starlineru od štartu po spojenie s Medzinárodnou vesmírnou stanicou (ISS), opätovný vstup do atmosféry a pristátie v púšti na západe Spojených štátov", uviedla spoločnosť Boeing na svojich internetových stránkach.



Testovací let mal poskytnúť cenné údaje, ktoré by americkému Národnému úradu pre letectvo a vesmír (NASA) umožnili certifikovať dopravný systém Boeingu na pravidelné lety s astronautmi na ISS.