Boeing odporúča aerolinkám kontrolu spínačov na sedadlách pilotov

Washington 16. marca (TASR) – Letecká spoločnosť Boeing v piatok po vyšetrovaní prudkého prepadu lietadla smerujúceho zo Sydney do Aucklandu odporučila leteckým spoločnostiam kontrolu spínačov na sedadlách pilotov. TASR informuje na základe správy agentúry AP.



Spoločnosť Boeing odporučila leteckým dopravcom pri najbližšej servisnej prehliadke lietadiel 787 Dreamliner aj kontrolu motorizovaných sedadiel pilotov v kabíne a upozornila na postup, ktorým možno v prípade potreby sedadlá deaktivovať.



Upozornenie označila ako preventívne opatrenie a nespojila ho s incidentom, ktorý sa udial v pondelok počas letu LA800 spoločnosti LATAM na trase Sydney – Auckland.



Americký Federálny letecký úrad (FAA) však upozornenie vydané Boeingom označil za odpoveď na incident, ktorý sa udial v pondelok. Lietadlo sa počas neho náhle prepadlo a 50 ľudí utrpelo zranenia. FAA uviedol, že zvoláva skupinu expertov, ktorá preverí upozornenie rozoslané spoločnosťou Boeing leteckým prepravcom.



Letecká spoločnosť LATAM so sídlom v Čile v pondelok uviedla, že incident spôsobili "udalosti technického charakteru, ktorá zapríčinila silný pohyb" lietadla, neskôr aerolinka dodala, že lietadlo "počas letu zasiahli silné otrasy, hľadanie ich príčiny je v štádiu vyšetrovania."



Denník The Wall Street Journal (WSJ) vo štvrtok večer uviedol, že jedna z letušiek podávajúcich jedlo v kokpite omylom stlačila tlačidlo na zadnej strane sedadla, ktoré následne pilota natlačilo dopredu na ovládanie lietadla, čo spôsobilo jeho prudký pokles. Denník sa odvolal na anonymné zdroje z prostredia amerického letectva oboznámené s predbežnými výsledkami vyšetrovania.



Boeing podľa WSJ žiadal leteckých dopravcov, aby skontrolovali bezpečné prekrytie spínačov, ktoré zabráni ich nechcenej aktivácii počas letu. Spoločnosť prepravcom poskytla aj postup popisujúci odpojenie napájania motora sedadla.



Čilský letecký úrad na Nový Zéland poslal vyšetrovateľov, ktorí budú na základe platných medzinárodných dohôd viesť vyšetrovanie. Úrad zatiaľ nezverejnil žiadne výsledky.



Lietadlá vyrobené spoločnosťou Boeing postihlo v poslednom období niekoľko incidentov. Začiatkom roka sa na Boeingu 737 MAX 9 krátko po štarte uvoľnil bočný panel na mieste núdzových dverí. Lietadlo sa bezpečne vrátilo na medzinárodné letisko v Portlande, vyvolala to však pochybnosti o kvalitatívnych a bezpečnostných štandardoch v spoločnosti a ich dodržiavaní.