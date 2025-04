Boeing sa dohodol s pozostalými havárie Ethiopian Airlines

Chicago 7. apríla (TASR) - Americká spoločnosť Boeing sa v nedeľu na poslednú chvíľu dohodla s pozostalými po obetiach havárie lietadla Boeing 737 MAX prevádzkovaného aerolíniami Ethiopian Airlines a vyhla sa tak občianskoprávnemu súdnemu konaniu, ktoré sa malo začať v pondelok na súde v Chicagu. Lietadlo sa zrútilo v roku 2019 a pri katastrofe zahynuli aj štyria Slováci. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Lietadlo smerujúce z etiópskej metropoly Addis Abeba do Kene sa zrútilo 10. marca 2019 iba šesť minút po štarte. Pri nešťastí zahynulo všetkých 157 ľudí na palube. Medzi obeťami z 35 krajín boli aj manželka a deti bývalého poslanca slovenského parlamentu Antona Hrnka; štvrtou slovenskou obeťou havárie bola charitatívna pracovníčka a projektová manažérka Danica Olexová. Príčinou havárie bol chybný softvér.



Pád lietadla spoločnosti Ethiopian Airlines sa udial krátko po ďalšej smrteľnej havárii lietadla 737 MAX. V októbri 2018 sa v Indonézii zrútilo lietadlo prevádzkované spoločnosťou Lion Air. Zahynulo všetkých 189 cestujúcich.



Príbuzní obetí letu Ethiopian Airlines podali v období od apríla 2019 do marca 2021 na spoločnosť Boeing pre haváriu žaloby za nedbanlivosť. Nedeľňajším urovnaním boli štyri z nich stiahnuté. Podľa zdroja AFP preto ostáva voči spoločnosti otvorených 14 ďalších žalôb.



Jeden z právnikov spoločnosti počas októbrového vypočutia uviedol, že Boeing prijal zodpovednosť za havárie, ktoré odôvodnil problémami so softvérom na stabilizáciu letu. AFP pripomína, že celá letka lietadiel 737 MAX bola odstavené viac ako 20 mesiacov. Americký Federálny úrad pre letectvo umožnil ich opätovnú prevádzku v novembri 2020.



Americkej spoločnosti však hrozí aj trestné konanie, pripomína AFP. Týka sa možného porušenia dohody o odložení trestného stíhania medzi Boeingom a americkým ministerstvom spravodlivosti v súvislosti s dvoma haváriami lietadiel MAX. Podľa ministerstva Boeing porušil podmienky dohody po incidente z januára 2024, pri ktorom muselo lietadlo 737 MAX spoločnosti Alaska Airlines núdzovo pristáť, keď v polovici letu vybuchol panel. Súdny proces v tejto veci by sa mal začať v júni.