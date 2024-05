Boeingu pri pristávaní v Turecku praskla predná pneumatika

Ankara 9. mája (TASR) - Na osobnom lietadle Boeing 737 spoločnosti Corendon Airlines smerujúcom z nemeckého Kolína nad Rýnom do tureckého stredomorského letoviska Alanya vo štvrtok pri pristávaní praskla pneumatika. Napriek následnému poškodeniu podvozku predného kolesa sa pilotom podarilo lietadlo bezpečne zastaviť. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry DPA.



Všetkých 190 ľudí na palube vrátane šiestich členov posádky evakuovali, nikto sa nezranil, informoval turecký telerozhlas TRT s odvolaním sa na ministerstvo dopravy.



Pristávaciu dráhu dočasne uzavreli, kým lietadlo neodstránia. Všetky prílety medzitým odklonili do Antalye. Príčiny defektu neboli bezprostredne známe.



Corendon Airlines je turecká letecká spoločnosť so sídlom v Antalyi, prevádzkuje nízkonákladové a charterové lety.



Incident v Alanyi sa stal deň po tom, ako muselo v Istanbule núdzovo pristáť nákladné lietadlo pre poruchu podvozku.