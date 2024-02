Bohatá osobná knižnica Charlesa Darwina je prístupná online

Londýn 12. februára (TASR) - Prvýkrát od smrti britského prírodovedca a zakladateľa evolučnej biológie Charlesa Darwina v roku 1882 bol v pondelok online zverejnený kompletný katalóg kníh a periodík z jeho knižnice, ktoré tento vedec citoval a čítal.



Ako informovala agentúra DPA, stalo sa tak pri príležitosti 215. výročia Darwinovho narodenia.



Knižnica je podrobne popísaná v 300-stranovom katalógu, ktorý obsahuje 7400 titulov v 13.000 zväzkoch a obsahuje rozmanitú zmes kníh, brožúr a časopisov.



Kým Darwin žil, viedol si o svojej knižnici dôkladné záznamy - vrátane 426-stranového ručne písaného Katalógu knižnice Charlesa Darwina zostaveného v roku 1875.



Po Darwinovej smrti bola jeho knižnica zachovaná a skatalogizovaná. Postupom času sa však veľká časť jej obsahu stratila alebo skončila v iných knižniciach.



Dve hlavné zbierky s 1480 knihami boli uložené na University of Cambridge a Down House - Darwinovom rodinnom dome v Downe v Anglicku, ktorý je otvorený aj pre verejnosť. Zbierky zahŕňali len odhadom 15 percent pôvodnej knižnice.



Na kompletizáciu pôvodnej knižnice sa podujal John van Wyhe z Národnej univerzity v Singapure (NUS). Na uskutočnenie projektu The Complete Work of Charles Darwin Online potreboval vedecký tím 18 rokov. Súčasťou projektu je aj virtuálna rekonštrukcia knižnice, kde je bezplatne k dispozícii 9300 odkazov na kópie diel.



"Tento bezprecedentne podrobný pohľad na kompletnú Darwinovu knižnicu umožňuje človeku viac než kedykoľvek predtým oceniť, že nebol izolovaný a nepracoval osamotene, ale bol odborníkom svojej doby, ktorý staval na sofistikovanej vede, štúdiách a iných znalostiach tisícov ľudí," ozrejmil van Wyhe.



Rozsah knižnice podľa neho svedčí o tom, že Darwin sledoval aj práce iných vedcov.



Vlastnil napr. výtlačok knihy Explorations and Adventures in Equatorial Africa, ktorej autorom je Paul Du Chaillu - prvý Európan, ktorý opísal gorily vo voľnej prírode - počas expedícií do Afriky v 50. rokoch 19. storočia. Darwinova zbierka obsahovala aj nemecké periodikum z roku 1877, ktoré zverejnilo vôbec prvé fotografie baktérií.



Ako poukázal van Wyhe, veľa materiálov v knižnici sa týka tém, ktoré sa od prírodovedca očakávajú, na policiach Darwinovej knižnice boli však i knihy o farmárstve, filozofii, psychológii, náboženstve, histórii, cestovaní či jazykoch.



Väčšina diel je v angličtine, ale veľa ich je i v iných jazykoch, najmä nemčine, francúzštine a taliančine, ako aj holandčine, dánčine, španielčine, švédčine a latinčine.



Napriek svojmu často zlému zdravotnému stavu bol Darwin nenásytným čitateľom a objednávateľom publikácií, o ktorých sa dopočul alebo videl inzeráty, poznamenal van Wyhe.



Darwinov dom bol aj preto preplnený knihami, množstvom vedeckých časopisov, brožúr a výstrižkov, ktoré vytrhával z časopisov, katalógov a novín, ak tam boli informácie relevantné pre jeho vedecký výskum.



Učenci skúmajú Darwinov život a dielo už viac ako storočie, uviedol van Wyhe podľa webu americkej spravodajskej televízie CNN. "Jedným z najdôležitejších prvkov v pochopení Darwinových teórií sú jeho zdroje - publikácie iných autorov, ktoré použil pri svojom výskume."



Napriek disciplinovanému vedeniu záznamov však Darwin používal len skrátené alebo vágne spôsoby odkazovania na časopisy a brožúry vo svojej zbierke. V mnohých záznamoch chýbali autori, dátumy alebo zdroje.



Projektový tím preto spojil každý kus papiera, ktorý sa objavil počas hľadania, a "preosial" ručne písané dobové rodinné dokumenty a listy, Darwinove čitateľské denníky, denníky jeho manželky a korešpondenciu s kolegami či úplne neznámymi ľuďmi z celého sveta.



Ich porovnaním vedci prišli na tisíce predtým neznámych titulov, vrátane viazaných kníh a neviazaných zväzkov a brožúr, a vystopovali aj knižné tituly predávané na aukciách za posledných 100 rokov.



"Bolo to ako 5000 malých detektívnych príbehov – pokúšať sa zistiť, ktorého autora alebo článok si Darwin všimol – je radosť nájsť presný zdroj, na ktorý sa odvolával," povedal van Wyhe.



Ukázalo sa, že Darwin rád čítal aj romány. V roku 2019 sa na aukcii objavila výtlačok knihy Elizabeth Gaskellovej vydaný v roku 1866 - s dopísanou poznámkou: "Táto kniha bola veľkým favoritom Charlesa Darwina a poslednou knihou, ktorú mu nahlas predčitovali".



Skúmanie Darwinovej knižnice ukazuje rôzne stránky vedca a umožní ľuďom získať pohľad na to, kým bol ako človek, povedal van Wyhe. "To je presne to, čo môže knižnica ukázať," dodal van Wyhe s tým, že Darwin bol zrejme nenásytným čitateľom a prečítal množstvo diel.