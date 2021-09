Johnson: Bohaté krajiny nerobia dosť pre boj s klimatickými zmenami

Na archívnej snímke britský premiér Boris Johnson v Londýne 24. decembra 2020. Foto: TASR/AP

New York 20. septembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson je stále viac frustrovaný z bohatých krajín, ktoré neplnia svoje záväzky v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Informovala o tom agentúra AFP.Johnson tlmočil vedúcim predstaviteľom bohatých krajín svoju frustráciu počas neverejného stretnutia, ktorému predsedal spolu s generálnym tajomníkom Organizácie Spojených národov (OSN) Antoniom Guterresom.Samotná Johnsonova vláda čelí kritike zo strany britských aktivistov, podľa ktorých jej opatrenia na ochranu klímy nie sú dostatočné.Vyspelé krajiny ešte pred uzavretím Parížskej dohody v roku 2015 sľúbili, že počnúc rokom 2020 vyčlenia každý rok 100 miliárd dolárov pre chudobnejšie krajiny a ich úsilie znížiť emisie skleníkových plynov a bojovať proti klimatickým zmenám.," povedal Johnson, ktorého krajina bude v novembri hostiť klimatický summit COP26 v Glasgowe.," dodal predseda britskej vlády.Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) minulý týždeň uviedla, že jej členovia za rok 2019 zmobilizovali len 79,6 miliardy dolárov.Spojené kráľovstvo sa zaviazalo v nasledujúcich piatich rokoch investovať do boja proti klimatickým zmenám 15 miliárd dolárov. Britská vláda navyše v pondelok oznámila, že 750 miliónov dolárov z tejto investície vyčlení na podporu plánov rozvojových krajín dosiahnuť uhlíkovú neutralitu." uviedol Johnson vo vyhlásení s tým, že bohaté krajiny majú povinnosť podporiť tie chudobnejšie, a to "".Predmetné neverejné stretnutie bolo zorganizované ako súčasť klimatického týždňa OSN. Uskutočnilo sa len niekoľko dní po tom, ako Guterres varoval, že zlyhanie pri znižovaní globálnych emisií posúva svet na "" cestu k otepleniu o 2,7 stupňa Celzia oproti predindustriálnemu obdobiu.OSN zatiaľ nezverejnila zoznam lídrov, ktorí sa stretnutia zúčastnili, americký prezident Joe Biden sa však mal - podľa svojho harmonogramu - nachádzať vo svojom dome v štáte Delaware. Čínsky prezident Si Ťin-pching a indický premiér Naréndra Módí strenutie podľa dostupných informácií tiež vynechali, čo znamená, že na ňom chýbali vedúci predstavitelia troch najväčších svetových znečisťovateľov životného prostredia.