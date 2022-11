Bohaté krajiny prisľúbili Indonézii pomoc 20 miliárd dolárov

Nusa Dua 15. novembra (TASR) - Bohaté krajiny sa v utorok zaviazali poskytnúť Indonézii najmenej 20 miliárd dolárov, aby znížila závislosť od uhlia a dosiahla uhlíkovú neutralitu do roku 2050. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Spojené štáty, Japonsko, Kanada a šesť európskych krajín popri prebiehajúcom summite G20 na ostrove Bali podpísali dohodu s Jakartou s cieľom zabezpečiť "spravodlivý prechod energetického odvetvia" od uhlia, uvádza sa vo vyhlásení, ktoré zverejnil Biely dom.



V rámci dohody sa Indonézia zaväzuje, že bude do roku 2050 uhlíkovo neutrálna, čo je o desať rokov skôr, ako sa pôvodne plánovalo. Do roku 2030 tiež takmer zdvojnásobí výrobu energie z obnoviteľných zdrojov. Na území Indonézie rastie tretí najväčší dažďový prales na svete,



"Indonézia sa zaviazala využiť energetickú transformáciu na dosiahnutie zelenej ekonomiky a na podporu trvalo udržateľného rozvoja," uviedol indonézsky prezident Joko Widodo. Podpísanie dohody by podľa neho mohlo byť príkladom aj pre ďalšie krajiny, aby sa splnili svetové klimatické ciele.



Americký prezident Joe Biden k podpisu dohody uviedol, že "výsledné nové ciele ukazujú, ako môžu krajiny dramaticky znížiť emisie a zvýšiť energiu z obnoviteľných zdrojov a zároveň podporiť záväzok vytvárať kvalitné pracovné miesta a chrániť živobytie a miestne komunity".



Indonézia má pochybnosti o podmienkach dohody z roku 2021 o ukončení odlesňovania do roku 2030, ktorú podpísalo viac ako 100 krajín. Obáva sa, že by to obmedzovalo jej hospodársky rozvoj, pripomína AFP.