Bohatí Rusi obchádzajú zákazy cestovaním súkromnými lietadlami

Moskva 25. júla (TASR) - Zatvorené hranice a uzemnené lety v rámci opatrení na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobili, že pre bohatých Rusov, ktorí zvykli tráviť letnú dovolenku v stredomorských letoviskách alebo v londýnskych penthousoch, sa cestovanie stalo vzdialeným snom.



Niektorí z ruských superboháčov, ktorí sú držiteľmi zahraničných pasov alebo povolení na pobyt v zahraničí, však objavili spôsob, ako obísť antivírusové opatrenia a užiť si pobyt vo svojom druhom domove v Londýne, na Cypre, v Monaku alebo v Nice. Sú to súkromné lietadlá.



Podľa údajov portálu RBK sa počet súkromných letov z dvoch moskovských letísk od apríla do polovice júna viac ako zdvojnásobili. Konkrétne stúpol na 850 zo 400 letov mesačne, pričom väčšia z nich mala namierené do zámoria.



Rusi, ktorí chcú obísť obmedzenia, musia pritom v rámci "viacvrstvového" schvaľovacieho postupu úradom preukázať, že ich cesta je nevyhnutná buď z pracovných, alebo zdravotných dôvodov.



Tým, ktorí nie sú majiteľmi vlastného lietadla, ponúka niekoľko spoločností v Rusku nielen prenájom súkromných strojov, ale aj vybavenie byrokracie s tým spojenej, uviedol národný letecký úrad v Moskve.



Riaditeľ moskovskej pobočky agentúry na prenájom lietadiel Leading Charter Technologies (LTC) Lev Šalajev je nadšený z nárastu žiadostí na „viac ako 50“ lietadiel za deň.



"Mnohí ľudia, ktorí predtým lietali v prvej triede, sú teraz našimi zákazníkmi," skonštatoval.



Dodal, že medzi ich obľúbené destinácie patria stredomorské letoviská ako Nice, Malaga, Alicante a Barcelona. Veľa klientov mieri tiež na Cyprus, ktorý patrí medzi vyhľadávané ciele Rusov, či už z hľadiska podnikania alebo trávenia voľného času.



Cena letenky v súkromných lietadlách s kapacitou do 13 osôb sa pritom začína na úrovni 4000 eur, uviedol Šalajev.



Rusko od júna povolilo lety do zahraničia zo zdravotných dôvodov. No po zatvorení hraníc len jedna spoločnosť prevádzkuje lety do zahraničia, a to Aeroflot. Aj ten predáva letenky len na nepravidelné lety, ktoré mieria do zahraničia, aby vyzdvihli repatriantov.



Šalajev z LTC si myslí, že rozmach súkromných letov by mohol pokračovať aj potom, keď Rusko znovu otvorí svoje hranice.



„Mnoho klientov hovorí, že uvažujú o pravidelnom využívaní našich služieb, pretože sa tak môžu vyhnúť kontaktu s množstvom ďalších ľudí a znížiť riziko nakazenia sa," vyhlásil.



Obavy z ochorenia COVID-19 viedli tiež k nárastu dopytu po cestovaní vrtuľníkom na krátke vzdialenosti v rámci Ruska.



Manažér spoločnosti HeliTech Viktor Martinov uviedol, že ich tržby od začiatku roka vyskočili o 30 %. „Klienti považujú vrtuľníky za spôsob prepravy, ktorý im pomôže vyhnúť sa akémukoľvek riziku nákazy,“ poznamenal.



Vrtuľníky boli medzi podnikateľmi populárne už pred pandémiou, umožnili im vyhnúť sa dopravnej zápche. Teraz k nim pribudli noví klienti, ktorí pre zmenu hľadajú bezpečné spôsoby cestovania.



To všetko je však dostupné len pre hŕstku vyvolených. Väčšina Rusov zostáva doma, aj keď vlastnia nehnuteľnosť v zahraničí, ale často nemajú zahraničný pas alebo povolenie na pobyt.