Bohatí Rusi stále prevádzajú hotovosť na účty švajčiarskych bánk

Zürich 14. septembra (TASR) - Bohatí Rusi stále pokračujú v presunoch hotovosti cez švajčiarske bankové účty aj po rozsiahlej invázii Moskvy na Ukrajinu. Ukázalo to vo štvrtok vyšetrovanie švajčiarskych médií. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Uniknuté dokumenty, ktoré analyzovala skupina Tamedia, ukázali, že aj rodinní príslušníci Alexandra Ponomarenka, šéfa moskovskej vodárenskej spoločnosti Mosvodokanal, ktorý verejne podporil vojnu, si uložili milióny vo Švajčiarsku aj po začiatku konfliktu.



Skupina spolu s medzinárodným mediálnym konzorciom strávila týždne analyzovaním dokumentov, ktoré unikli od správcu aktív so sídlom v Zürichu a boli krátko zverejnené na darknete ruskou hekerskou skupinou.



V júni 2022, keď Organizácia Spojených národov kritizovala zverstvá ruskej armády v ukrajinskom prístavnom meste Mariupol, si Ponomarenkova dcéra otvorila účet v Banque Reyl v Zürichu. Dokumenty odhalili, že tam vložila 9,5 milióna USD (8,85 miliardy eur).



Uniknuté dokumenty tiež ukázali, že v novembri 2022 mala Ponomarenkova priateľka takmer 26 miliónov USD v banke Julius Baer a 4,5 milióna USD vo finančnej spoločnosti Pictet.



Tradične neutrálne Švajčiarsko sa 24. februára 2022 pripojilo k sankciám susednej Európskej únie (EÚ) proti Moskve. Bohatá alpská krajina vlani zakázala bankám prijímať vklady od ruských občanov alebo osôb či subjektov so sídlom v Rusku vo výške viac ako 100.000 frankov (104.297,04 eura).



Niekoľko bánk vrátane Juliusa Baera oznámilo, že prerušia styky so svojimi ruskými klientmi. Obmedzenia sa však dajú ľahko obísť, okrem iného aj vďaka tomu, že bohatí Rusi dokážu jednoducho získať tzv. zlatý pas.



Ponomarenkova priateľka a dcéra sú tiež držiteľmi pasu a povolenia na pobyt v jednej z krajín EÚ, čo im umožňuje, aby ich vo Švajčiarsku nepovažovali za ruských klientov, uviedla Tamedia. Napriek tomu by mali banky biť na poplach, domnieva sa mediálna skupina.



Švajčiarsko pravidelne čelí kritike zo strany Spojených štátov a iných za to, že nerobí dosť pre vypátranie ruských aktív.



Banka Julius Baer v tejto súvislosti uviedla, že postupuje v súlade so všetkými zákonmi a nariadeniami a nebude sa vyjadrovať k "údajným alebo skutočným vzťahom s klientmi".



Aj Banque Reyl argumentuje, že konala v súlade so zákonom, zatiaľ čo spoločnosť Pictet tvrdí, že jej zákon zakazuje vyjadrovať sa ku klientom.



(1 EUR = 1,073 USD; 1 EUR = 0,9588 CHF)