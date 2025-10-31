< sekcia Zahraničie
Bohemian Rhapsody od Queen fascinuje poslucháčov už 50 rokov
Mercury povedal členom kapely, že má dosť materiálu na tri skladby, ale uvažuje o tom, že všetky texty spojí do jednej dlhej extravagantnej piesne.
Autor TASR
Londýn 31. októbra (TASR) - Britská rocková skupina Queen s piesňou Bohemian Rhapsody vytvorila dielo, ktorým porušila všetky pravidlá, prekonala rekordy, pričom skladba naďalej udivuje svojou kompozičnou smelosťou. Vyšla ako singel pred 50 rokmi, 31. októbra 1975.
Pieseň však vznikla už koncom 60. rokov, keď ešte len začínajúci spevák Freddie Mercury študoval na londýnskej výtvarnej škole Ealing Art College. Spočiatku to bolo len niekoľko nápadov načrtnutých na kúskoch papiera.
Gitarista Brian May si spomína, ako im Mercury na začiatku 70. rokov prvýkrát kapele ukázal svoje vznikajúce dielo, ktoré vtedy nazval „The Cowboy Song“. „Hral na klavír tak, ako väčšina ľudí hrá na bicie. A táto pieseň bola plná medzier, kde vysvetľoval, že tu sa stane niečo operné, a tak ďalej. V hlave si premyslel všetky harmónie,“ uviedol v roku 2008 May.
Mercury povedal členom kapely, že má dosť materiálu na tri skladby, ale uvažuje o tom, že všetky texty spojí do jednej dlhej extravagantnej piesne. Konečná šesťminútová minirocková opera sa stala charakteristickou skladbou kapely a nakoniec poskytla názov pre úspešný životopisný film z roku 2019, v ktorom americký herec egyptského pôvodu Rami Malek stvárnil Mercuryho. Snímka získala štyri oscarové ocenenia.
Queen prvýkrát poriadne nacvičili skladbu Bohemian Rhapsody v štúdiu Ridge Farm Studio v grófstve Surrey v polovici roku 1975 a potom strávili tri týždne jej zdokonaľovaním v Penrhos Court v grófstve Herefordshire. V lete boli pripravení na nahrávanie, práce sa začali 24. augusta 1975 v Rockfield Studios v Monmouthu vo Walese. Bol to moment, ktorý May opísal ako „najväčší zážitok“.
Táto inovatívna pieseň sa začína introm a cappella, potom sa však rozvíja do rôznych žánrov - od glam-metalového rocku až po svojské podanie opery.
Skupina celý týždeň venovala opernej časti, pre ktorú Mercury metodicky napísal všetky harmonické party. Pre veľkolepý zborový spev skupina nahrala 160 vrstiev vokálnych prehrávok (pomocou 24-stopového analógového záznamu), pričom Mercury spieval stredný register, May nízky register a bubeník Roger Taylor vysoký register. Basgitarista John Deacon hral, ale nespieval.
Bohemian Rhapsody je plná nápaditého jazyka a svedčí o Mercuryho talente ako skladateľa piesní. Vyšla ako singel 31. októbra 1975, pričom ako B-strana bola skladba „I'm in Love with My Car“ od bubeníka Rogera Taylora. Obe skladby sa neskôr objavili na štvrtom štúdiovom albume skupiny „A Night at the Opera“, ktorý vyšiel 28. novembra 1975
Hoci nahrávacia spoločnosť skupiny EMI spočiatku váhala s vydaním singlu Bohemian Rhapsody, Queen sa zhodli, že je to správne rozhodnutie, aj napriek tomu, že skladba výrazne prekračovala trojminútovú dĺžku, ktorá bola bežná pre väčšinu singlov - trvala takmer šesť minút.
Kapele producenti tvrdili, že táto pieseň nemá šancu dostať sa do éteru, ale pomohol jej anglický DJ Kenny Everett z rozhlasovej stanice Capital Radio, priateľ Mercuryho, ktorý ju za jeden víkend zahral 14-krát a postupne sa singel dostal na prvé miesta rebríčkov.
Bohemian Rhapsody sa stala prvým hitom kapely v americkej Top 10. V Spojenom kráľovstve sa pieseň udržala na prvom mieste deväť týždňov v rade, čo bol v tom čase rekord. Bol to tiež prvý singel skupiny Queen, ktorý v Británii vyšiel s obrázkovým obalom (picture sleeve).
Mercuryho ambiciózna pieseň, ktorá mu vyniesla cenu Ivora Novella za komponovanie piesní, sa rýchlo stala vrcholom živých vystúpení skupiny Queen po tom, ako ju predviedli na turné k albumu „A Night at the Opera“ v roku 1975. Otvorila aj slávny koncert na charitatívnom podujatí „Live Aid“ v júli 1985 a dodnes si zachovala mimoriadnu popularitu. V roku 2004 pieseň zaradili do Grammy Hall of Fame.
Bohemian Rhapsody je historicky tretí najpredávanejší singel v Británii a v decembri 2018 ho oficiálne vyhlásili za najviac streamovanú pieseň 20. storočia. Song prekonal 1,6 miliardy prehraní vo všetkých hlavných streamovacích službách a prekonal tak pieseň „Smells Like Teen Spirit“ od americkej rockovej skupiny Nirvana.
