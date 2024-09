BOJ O ŽIVOT: Orol zaútočil na ľudí, takmer odniesol dievčatko

Oslo 9. septembra (TASR) - Orol skalný zaútočil v nedeľu v Nórsku na batoľa a pokúsil sa ho odniesť. Matka dieťaťa a jej suseda s vtákom opakovane bojovali, až kým ho kusom dreva nezabili. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.



Útok orla na 20-mesačné dievčatko na rodinnej farme v Trondelagu v strednom Nórsku sa skončil niekoľkými stehmi na zadnej časti hlavy. Škrabance od pazúrov malo aj na tvári, povedal otec dieťaťa pre verejnoprávnu televíziu NRK. On sám pri útoku nebol. Noviny VG uviedli, že jednu z rán malo tesne pod okom.



"Orol sa z ničoho nič objavil a chytil našu najmladšiu dcéru," povedal otec, ktorého meno médiá nezverejnili.



"Jej matka vyskočila a chytila orla, ale musela s ním bojovať, aby ju pustil. Aj suseda jej musela prísť pomôcť," povedal.



Podľa ornitológa Alva Ottara Folkestada z organizácie BirdLife Norge to bol štvrtý podobný útok pravdepodobne toho istého vtáka na ľudí za posledný týždeň.



Vo štvrtok incident nahlásil Francis Ari Sture. Počas výletu v prírode si najskôr myslel, že ho nejaký človek chcel sotiť dole strmým svahom. Potom si všimol orla. "Pozeráme sa na seba možno celú minútu," povedal Sture v pondelok pre agentúru AP. Orol naňho potom zaútočil asi päťkrát, keď sa mu snažil uniknúť dole svahom. Podarilo sa mu vrátiť do kempu a po odvoze do nemocnice ho ošetrili lekári.



V stredu orol napadol aj Mariann Myrvangovú, ktorá to popísala ako "niečo veľké a ťažké pristálo na mojich pleciach". "Kľakla som si na kolená, pretože som sa nemohla postaviť," povedala. Orla konárom odohnal až jej manžel. Rany jej ošetrili v nemocnici a dostala injekciu proti tetanu a antibiotiká.



Orol skalný "mal pravdepodobne poruchu správania", ktorá vyvolala agresiu, povedal v pondelok agentúre AP Alv Ottar Folkestad. To, čo sa stalo, je "radikálne odlišné od normálu", povedal. Podľa Folkestada všetky útoky pravdepodobne spôsobila samica orla narodená tento rok.