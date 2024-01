Boja o prezidentskú funkciu v Rusku sa vzdal ďalší kandidát

Moskva 31. januára (TASR) - Zakladateľ Ruskej strany slobody a spravodlivosti (RPSS) Andrej Bogdanov v stredu Ústrednej volebnej komisii (ÚVK) odovzdal hárky s podpismi občanov na podporu svojej kandidatúry v prezidentských voľbách a následne oznámil, že odstupuje z prezidentskej kampane. ÚVK o tom informovala na sociálnej sieti Telegram.



Samotný Bogdanov zdôvodnil stiahnutie svojej kandidatúru existenciou účtov v zahraničných bankách, ktoré "z pochopiteľných dôvodov" nestihol zrušiť.



Rovnaký postup ako Bogdanov zvolil v utorok aj líder Ruskej všeľudovej strany Sergej Baburin, ktorý tiež odovzdal ÚVK podpisové hárky a následne oznámil, že odstupuje z boja o Kremeľ.



Podpisové hárky v stredu do sídla ÚVK doručil aj nominant ruskej stredopravej strany Občianska iniciatíva Boris Nadeždin.



Na registráciu ÚVK čaká aj ďalší uchádzač, komunista Sergej Malinkovič.



Nateraz sú do prezidentských volieb zaregistrovaní štyria kandidáti: okrem úradujúceho prezidenta Vladimira Putina, ktorý sa uchádza o piate funkčné obdobie, je to šéf Liberálnodemokratickej strany Ruska (LDPR) Leonid Sluckij, člen strany Noví ľudia Vladislav Davankov, ako aj komunistický poslanec Štátnej dumy Nikolaj Charitonov.



Prezidentské voľby v Ruskej federácii sa budú konať tri dni - od 15. do 17. marca tohto roku.