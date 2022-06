Bojčenko: Proruské úrady v Mariupole bránia civilistom opustiť mesto

Kyjev 3. júna (TASR) - Prokyjevský starosta prístavného mesta Mariupol Vadym Bojčenko obvinil v piatok Rusko z toho, že ruské jednotky a oddiely donbaských separatistov zadržiavajú zostávajúcich asi 100.000 obyvateľov Mariupola ako rukojemníkov. Informovala o tom agentúra DPA.



Bojčenko uviedol, že títo ľudia nemajú možnosť odísť zo zničeného mesta na bezpečné ukrajinské územie. Starosta je presvedčený, že Rusko týchto ľudí v Mariupole drží ako živé štíty, aby ukrajinskej armáde sťažilo podmienky pri jej prípadnom protiútoku na prístavné mesto.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa opakovane vyjadril, že Kyjev čaká na doručenie ďalších ťažkých zbraní od západných spojencov a až potom sa pokúsi oslobodiť od ruských jednotiek ďalšie územia Ukrajiny, pripomenula DPA.



Bojčenko tiež informoval, že v bojoch o Mariupol bolo zabitých viac ako 20.000 ľudí. Dodal, že je to "dvakrát viac ako v druhej svetovej vojne, za nemeckej okupácie". Ide tak podľa neho o najväčšie krviprelievanie v dejinách Mariupolu.



Agentúra DPA poznamenala, že Bojčenkom uvedené číselné údaje nebolo možné overiť z nezávislých zdrojov.



Bojčenko súčasne upozornil, že riziko infekcií z iba čiastočne pochovaných mŕtvol je v Mariupole a okolí veľmi vysoké.



Bojčenkov poradca Petro Andriuščenko v piatok na sociálnych sieťach napísal, že "okupačná správa" mesta Mariupol zakázala pohyb civilistov medzi jednotlivými mestskými časťami a nie je možný ani výjazd z mesta.



Podľa Andriuščenka súvisí toto opatrenie s karanténou. Proruské úrady sa ju snažia zaviesť, pretože sa obávajú, že v meste, ktoré je už dlhý čas bez dodávok vody, elektriny a s veľmi zlými hygienickými podmienkami, vypukne epidémia cholery.



Pre rastúcu nespokojnosť obyvateľov a pre nekontrolovaný únik informácií o dianí v meste do zvyšku Ukrajiny sa tamojšia okupačná správa rozhodla aj zosilniť preverovanie obyvateľstva - ich tzv. filtráciu, dodal poradca. Proruské úrady podľa jeho slov práve preto v meste posilňujú represívne pátracie jednotky a aktivované bolo aj pátrania po proukrajinských aktivistoch.



Obyvateľov Mariupolu, ktorí sú v bezpečí mimo mesta, Andriuščenko vyzval, aby sa "za žiadnych okolností" nevracali. Na ľudí, ktorí v meste uviazli, apeloval, aby sa pokúsili ujsť do spriatelených krajín, a to "hoci aj cez Rusko". Upozornil, že všetko nasvedčuje tomu, že v Mariupole bude proruskými úradmi zrejme zavedený ešte tvrdší režim.