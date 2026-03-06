< sekcia Zahraničie
Boje Izraela a Iránom pokračujú, Tel Aviv tvrdí,že zasiahol 400 cieľov
Teherán v piatok oznámil, že smerom na Izrael vypálil novú salvu dronov a rakiet.
Autor TASR
Jeruzalem/Teherán 6. marca (TASR) - Teherán v piatok oznámil, že smerom na Izrael vypálil novú salvu dronov a rakiet. Izraelská armáda zároveň uviedla, že počas piatku zasiahla viac než 400 cieľov v Iráne. TASR o tom píše podľa správ agentúry AFP.
Iránske revolučné gardy vypálili ďalšiu vlnu dronov a rakiet „na ciele na okupovaných územiach (Izrael) a na americké základne v regióne“, informovala iránska štátna televízia.
Izraelská armáda zase vo svojom vyhlásení uviedla, že „v niekoľkých oblastiach Iránu bolo zasiahnutých vyše 400 cieľov vrátane zariadení na odpaľovanie balistických rakiet a skladovacích zariadení iránskych bezpilotných lietadiel“. Tento počet je vo veľkej miere v súlade s počtom útokov, ktoré Izrael podľa svojich tvrdení vykonal v uplynulých dňoch, konštatuje AFP.
Náčelník štábu izraelskej armády generálporučík Ejal Zamir krátko na to vyhlásil, že izraelské ozbrojené sily „drvia iránsky teroristický režim“. Toto vyhlásenie prišlo deň po tom, ako Zamir oznámil, že spoločná americko-izraelská kampaň proti Iránu vstúpila do ďalšej fázy. „Využijeme každú príležitosť na prehĺbenie našich úspechov,“ povedal v piatok svojim vojakom.
Izrael predtým oznámil, že armáda začala už 15. vlnu útokov na Irán, pričom uviedla, že cieľom je infraštruktúra spojená s iránskym vedením v Teheráne a v Isfaháne. Následne izraelská armáda uviedla, že v jednej z vĺn leteckých útokov „zničila podzemný vojenský bunker (iránskeho najvyššieho vodcu) Alího Chameneího.“
V odvetných útokoch na Izrael a záujmy USA v regióne Iránske revolučné gardy údajne zničili americké radarové systémy v Spojených arabských emirátoch (SAE), Jordánsku a Katare.
