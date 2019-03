Boje medzi Izraelom a Hamasom napriek ohlásenému prímeriu pokračovali

Palestínski militanti vystrelili z Gazy 30 rakiet na izraelské územie, obklopujúce spomínanú pobrežnú enklávu.

Tel Aviv/Gaza 26. marca (TASR) - Stupňujúci sa konflikt medzi Izraelom a radikálnym palestínskym hnutím Hamas v pásme Gazy pokračoval aj v noci na utorok napriek oznámenému prímeriu medzi oboma stranami. Skoro ráno o tom informovala izraelská armáda.



Izraelské vzdušné sily medzitým počas noci pokračovali v útokoch na ciele v pásme Gazy.



Izrael podľa agentúry DPA oznámil, že zasiahol 15 "teroristických" lokalít na severe pásma Gazy, vrátane dvoch vojenských areálov. Židovský štát vyslal do pásma aj tanky a útočné vrtuľníky.



V pondelok neskoro večer hovorca Hamasu uviedol, že Egyptu sa podarilo vyrokovať prímerie medzi jeho hnutím a izraelskými silami. Izrael však toto prímerie nepotvrdil.



Boje medzi oboma stranami vypukli po tom, čo raketa vystrelená z Gazy v pondelok nadránom zasiahla dom v strednej oblasti Izraela a zranila sedem ľudí vrátane detí.



Premiér Benjamin Netanjahu po tomto prekvapujúcom útoku skrátil návštevu Washingtonu a po stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom sa vrátil do Izraela.



Vyostrenie situácie nastalo len dva týždne pred všeobecnými voľbami v Izraeli.



Netanjahu čelí kritike politikov z ľavice aj pravice za to, že je príliš mäkký voči Hamasu, ktorý pásmo Gazy ovláda od roku 2007.