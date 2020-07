Boje medzi sýrskymi silami a Islamským štátom majú desiatky obetí

Bejrút 4. júla (TASR) - Boje medzi sýrskymi silami podporovanými ruským letectvom a teroristickou organizáciou Islamský štát (IS) si vyžiadali za posledných 48 hodín desiatky mŕtvych, informovalo v sobotu Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii.



Podľa agentúry AFP SOHR uviedlo, že boje v centrálnej púštnej provincii Homs si od štvrtka vyžiadali životy 18 sýrskych vojakov a 26 džihádistov.



Šéf SOHR Rámí Abdal Rahmán spresnil, že boje sa začali zo štvrtka na piatok útokom džihádistov na pozície armády neďaleko mesta Suchna.



Sýrske vládne jednotky sa mesta Suchna znovu zmocnili v roku 2017, keď odtiaľ vytlačili džihádistov. V apríli 2020 sa bojovníci IS znovu pokúsili Suchnu dobyť. Pri ich útoku zahynulo najmenej 18 vojakov. Pri ruských náletoch a pozemných bojoch padlo aj najmenej 11 bojovníkov IS.



Suchna leží približne 70 kilometrov od starovekého mesta Palmýra, ktoré sýrske vládne sily s podporou ruského letectva dobyli od IS v marci 2017.



IS vyhlásil v roku 2014 v častiach Sýrie a susedného Iraku svoj kalifát. Po rokoch bojov sa vlani silám podporovaným USA podarilo vyhnať džihádistov z ich poslednej bašty na území východnej Sýrie.



IS si však stále zachováva prítomnosť v rozľahlej Sýrskej púšti, známej aj pod názvom Bádijat aš-Šám, ktorá zaberá dve tretiny územia Sýrie - od provincie Homs smerom na juhovýchod až po hranice s Irakom.



Občianska vojna v Sýrii si od svojho vypuknutia v roku 2011 vyžiadala viac ako 380.000 obetí a ďalšie milióny ľudí donútila opustiť ich domovy.