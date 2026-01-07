< sekcia Zahraničie
Boje na Ukrajine a v Rusku pokračujú, hlásia obete na oboch stranách
Rusko vedie vojnu proti Ukrajine od februára 2022.
Autor TASR
Moskva/Kyjev 7. januára (TASR) - Boje na Ukrajine a v Rusku pokračovali aj v stredu napriek medzinárodnému úsiliu ukončiť takmer štyri roky trvajúcu vojnu. Obe strany hlásili obete na životoch, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
Pri ruskom ostreľovaní juhoukrajinského mesta Cherson zahynul muž, oznámil na sociálnej sieti Telegram gubernátor Chersonskej oblasti Olexandr Prokudin. Podľa jeho slov ruské jednotky ostreľujú centrum mesta od skorých ranných hodín.
V meste Dnipro na juhovýchode krajiny zasa utrpelo pri ruských úderoch zranenia najmenej sedem ľudí, informoval primátor Borys Filatov. Väčšina z nich mala akútne stresové reakcie, zaznamenané však boli aj poranenia spôsobené črepinami. Filatov zároveň obvinil Rusko z útokov na obytné domy a vzdelávacie inštitúcie.
Na ruskej strane hranice zahynul jeden muž v obci v Belgorodskej oblasti po výbuchu ukrajinského dronu, uviedol oblastný gubernátor Viačeslav Gladkov. Podľa jeho vyjadrenia útok spôsobil aj požiar niekoľkých nádrží v ropnom sklade.
Veliteľ ukrajinských jednotiek bezpilotných systémov Robert Brovdi úder na ropný sklad potvrdil a doplnil, že išlo o jeden z viacerých zásahov na ruskom území.
Rusko vedie vojnu proti Ukrajine od februára 2022. Kyjev v rámci obrany podniká odvetné útoky, najmä na ropný a plynárenský sektor, ktorý Moskva využíva na financovanie vojnového úsilia. Rozsah škôd a počet obetí v Rusku sú však podľa dostupných údajov neporovnateľné s deštrukciou, ktorú ruská armáda spôsobuje na Ukrajine, konštatuje DPA.
