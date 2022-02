Boje na Ukrajine ukončili diplomatickú krízu medzi Izraelom a Poľskom

Jeruzalem 26. februára (TASR) - Izraelský minister zahraničných vecí Jair Lapid v sobotu povedal, že nariadil veľvyslancovi krajiny, aby sa opäť ujal svojej funkcie v Poľsku.



Agentúra AFP konštatovala, že Izrael takto "obrátili list" v šesť mesiacov trvajúcej roztržke s Poľskom týkajúcej sa tamojšej legislatívy, ktorú Izrael považuje za "antisemitskú".



Lapid vysvetlil, že toto rozhodnutie bolo prijaté s cieľom "posilniť pomoc izraelským občanom prekračujúcim hranice z Ukrajiny do Poľska a vzhľadom na dôležitosť udalostí a na ústrednú úlohu, ktorú v nich Poľsko zohráva".



V auguste Lapid odvolal izraelského chargé d'affaires z Varšavy po tom, čo Poľsko schválilo - z pohľadu Izraela - "nemorálny, antisemitský" zákon obmedzujúci majetkové nároky z obdobia druhej svetovej vojny.



Zákon stanovil 30-ročný časový limit pre podanie námietok proti konfiškácii majetku – mnohé z nich sa týkali kedysi prekvitajúcej židovskej komunity v Poľsku.



AFP upozornila, že k prudkému nárastu izraelských diplomatických aktivít v Poľsku viedla ruská invázia na Ukrajinu, ktorá sa začala tento štvrtok.



Izraelské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu oznámilo, že pracovníci jeho veľvyslanectva na Ukrajine, ktoré sa už presťahovalo z Kyjeva do Ľvova na západe krajiny, budú tráviť noci v Poľsku.



Vo svojich vyhláseniach zverejnených v sobotu na sociálnej sieti na Twitter Lapid ocenil "plodnú" spoluprácu medzi izraelskými diplomatmi a Poľskom a vyjadril "vďaku poľským orgánom za pomoc".



Nový izraelský veľvyslanec Jaakov Livne odletí do Varšavy v nedeľu ráno a svoje poverovacie listiny odovzdá "v blízkej budúcnosti", informoval Lapid.



Poľsko odmietlo tvrdenia Izraela o antisemitizme v súvislosti so zákonom, ktorý podľa Varšavy posilní právnu istotu na trhu s nehnuteľnosťami.



Svojho nového veľvyslanca v Izraeli musí Poľsko ešte len vymenovať.